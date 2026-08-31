Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, teknik direktör Hoze' lakaplı Murat Kahraman ile yola devam kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon grubunu şampiyon tamamlayan Salihli Belediyespor, yeni sezonda da Murat Kahraman yönetiminde yoluna devam edecek. 'Hoze' lakabıyla tanınan tecrübeli teknik adamla yeniden anlaşan yeşil-beyazlı ekip, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kahraman ile yeniden anlaşmanın mutluluğu yaşandığı belirtilerek, 'Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda, şehrimizin ve formamızın ağırlığını bilen, bu büyük camiaya inanmış bir isimle yola devam etmek bizim için büyük önem taşıyor' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Murat Kahraman'ın liderliğinde şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyecekleri vurgulanırken, takımın mücadeleci ve göze hoş gelen bir futbol ortaya koymasının hedeflendiği belirtildi.

Salihli Belediyespor yönetimi, yeni sezondaki hedefini net bir şekilde şampiyonluk olarak ortaya koydu.