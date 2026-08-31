Çorum Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel at yarışları kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Çorum Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel ödüllü at yarışları, Bayat Mahallesi Yakacık mevkisinde gerçekleştirildi. 7 ilden 67 atın katıldığı yarışlarda biniciler, birincilik için kıyasıya mücadele etti. Çorum Belediyesi'nin, Çorum Yarış Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Derneği'nin destekleriyle düzenlediği geleneksel yarışlarda 8 farklı rahvan kategorisinin yanı sıra İngiliz ve Arap atları kategorilerinde de yarışlar düzenlendi. Toplam 10 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda biniciler, dereceye girebilmek için parkurda yoğun mücadele verdi.

Yarışları izlemek üzere Yakacık mevkisine gelen vatandaşlar da organizasyona yoğun ilgi gösterirken, atların kıyasıya mücadelesi izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, at yarışlarının özel ve kıymetli etkinliklerden biri olduğunu belirterek, organizasyonun 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda konuşan Başkan Aşgın, '30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bize bu cennet vatanı armağan eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. At yarışları emek isteyen, gönül isteyen, zaman isteyen bir spor. Bu fedakârlıkları yapan, bu yarışları geleneksel olarak dünden bugüne taşıyan ve bugün de bu yarışlara emek veren herkese teşekkür ediyorum. Derneğimizi ve binicilerimizi tebrik ediyorum. Geçen yılki yarışlarımız bugünün fragmanıydı, bu sene film oldu. Önümüzdeki yıl da inşallah daha güzelini yapmak nasip olur' dedi.

Programda konuşan Çorum Yarış Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Derneği Başkanı Banu Köklen, 'Böylesine büyük bir etkinliğin gerçekleştiriliyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yarışların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katılarak dereceye giren yarışçıları tebrik etti.