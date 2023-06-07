Kars’ta Ermeni uyruklu bir kişi piyasa değeri 5 milyon lira olan 3,5 kilo külçe altınla yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Iğdır uygulama noktası ekipleri yaptıkları çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 aracı durdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan 2 adet külçe halinde toplam 3 kilo 456,63 gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL. olduğu ortaya çıktı.

Altınları muhafaza altına alan polis olayla ilgili olarak Ermenistan uyruklu A.B. (53)’ü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli A.B. hakkında Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.