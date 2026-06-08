Hem Fiyatlar Düşüyor Hem de Yeni Çeşitler Yolda

Hasadın hızlanmasıyla birlikte pazar ve manavlardaki karpuz fiyatlarında da aşağı yönlü bir hareketlilik başladı. Erzinli üreticilerden Mahmut Tekin, bu yıl yaşanan dolu yağışının üründe bazı hasarlara yol açtığını belirterek, "Tonaj olarak ciddi bir sıkıntımız yok ancak dolu hasarı bizi biraz etkiledi. Yine de fiyatların dengelenmesi tüketici için iyi, bu duruma şükrediyoruz. Şimdi sırada 500 dönümlük alanda ekili olan ve 'siyah inci' olarak bilinen çekirdeksiz karpuzun hasadı var" diyerek üretimin kesintisiz süreceğini vurguladı.

Zorlu Şartlara Rağmen Dönüm Başına 6 Ton Verim

Hava muhalefetinin rekolteyi bir miktar etkilediğini ifade eden bir diğer üretici Halit Akıncı ise, 120 dönümlük arazilerinde hasada devam ettiklerini söyledi. Doğal afetlerin getirdiği tüm zorluklara rağmen genel tablodan memnun olduklarını belirten Akıncı, "Ortalama dönüm başına 6 ton hasat bekliyoruz. Doğal afetler ve dolu nedeniyle mahsulde ufak tefek sıkıntılar ve tonajda kısmi bir düşüş olsa da genel verim yüzümüzü güldürdü" şeklinde konuştu.

Tarlalardan büyük bir titizlikle kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki depolara ve sofralara ulaştırılmak üzere yola çıkıyor.