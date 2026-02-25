Doktor Muayene ve Tedavi Harcamaları

2025 yılında hanelerin:

  • %6,1’ine doktor muayene ve tedavi harcamaları çok yük getirdi

  • %50,2’sine biraz yük getirdi

  • %40,9’una ise yük getirmedi

Diş muayene ve tedavi harcamalarında ise:

  • %5,3 çok yük

  • %37,2 biraz yük

  • %28,9 yük getirmedi

İlaç harcamaları için:

  • %5,0 çok yük

  • %50,9 biraz yük

  • %44,0 yük getirmedi

Gelir Gruplarına Göre Harcama Farklılıkları

Diş muayene ve tedavisine harcama yapmayan hanelerin oranı gelir grubuna göre değişti:

  • En düşük %20’lik gelir grubu: %45,4

  • En yüksek %20’lik gelir grubu: %25,5

Hanelere sağlık harcamalarının yükü ise özellikle düşük gelir gruplarında daha belirgin:

Çalışma Hayatında Fiziksel Aktivite

15 yaş ve üstü çalışanların iş yoğunluğu incelendiğinde:

  • %29,4 oturarak

  • %45,5 ayakta durarak

  • %18,7 yürüyerek veya orta düzey fiziksel aktiviteyle

  • %6,4 ağır iş veya ağır fiziksel aktiviteyle çalışıyor

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki fertlerde oturarak çalışanların oranı %17,2, ağır iş yapanların oranı %11,2 iken, risk altında olmayan fertlerde oturarak çalışanlar %31,7 olarak kaydedildi.

Boş Zaman ve Fiziksel Aktivite

15 yaş ve üstü fertlerin boş zaman ve fiziksel aktiviteye ayırdığı süre:

  • %63,3 hiç zaman ayırmıyor

  • Haftada en az 1 kez fiziksel aktivite yapanlar toplam %35,4

Günlük Yaşamda Zorluklar

Araştırmaya katılan fertlerin çoğu günlük faaliyetlerinde sorun yaşamıyor:

  • İletişimde zorlanan: %2,2

  • Öz bakımda zorlanan: %0,5

  • En çok zorlanılan alanlar: görme %17,3, yürüme %15,2, hatırlama %12,6