Doktor Muayene ve Tedavi Harcamaları

2025 yılında hanelerin:

%6,1’ine doktor muayene ve tedavi harcamaları çok yük getirdi

%50,2’sine biraz yük getirdi

%40,9’una ise yük getirmedi

Diş muayene ve tedavi harcamalarında ise:

%5,3 çok yük

%37,2 biraz yük

%28,9 yük getirmedi

İlaç harcamaları için:

%5,0 çok yük

%50,9 biraz yük

%44,0 yük getirmedi

Gelir Gruplarına Göre Harcama Farklılıkları

Diş muayene ve tedavisine harcama yapmayan hanelerin oranı gelir grubuna göre değişti:

En düşük %20’lik gelir grubu: %45,4

En yüksek %20’lik gelir grubu: %25,5

Hanelere sağlık harcamalarının yükü ise özellikle düşük gelir gruplarında daha belirgin:

En düşük %20'lik gelir grubunda doktor muayene ve tedavisi %62,9, diş muayenesi %37,6, ilaç harcaması %65,5 hanelere yük getirdi

En yüksek %20’lik gelir grubunda ise doktor muayenesi %53,0, diş muayenesi %38,0, ilaç harcaması %59,5 hanelere yük getirmedi

Çalışma Hayatında Fiziksel Aktivite

15 yaş ve üstü çalışanların iş yoğunluğu incelendiğinde:

%29,4 oturarak

%45,5 ayakta durarak

%18,7 yürüyerek veya orta düzey fiziksel aktiviteyle

%6,4 ağır iş veya ağır fiziksel aktiviteyle çalışıyor

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki fertlerde oturarak çalışanların oranı %17,2, ağır iş yapanların oranı %11,2 iken, risk altında olmayan fertlerde oturarak çalışanlar %31,7 olarak kaydedildi.

Boş Zaman ve Fiziksel Aktivite

15 yaş ve üstü fertlerin boş zaman ve fiziksel aktiviteye ayırdığı süre:

%63,3 hiç zaman ayırmıyor

Haftada en az 1 kez fiziksel aktivite yapanlar toplam %35,4

Günlük Yaşamda Zorluklar

Araştırmaya katılan fertlerin çoğu günlük faaliyetlerinde sorun yaşamıyor: