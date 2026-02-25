Doktor Muayene ve Tedavi Harcamaları
2025 yılında hanelerin:
-
%6,1’ine doktor muayene ve tedavi harcamaları çok yük getirdi
-
%50,2’sine biraz yük getirdi
-
%40,9’una ise yük getirmedi
Diş muayene ve tedavi harcamalarında ise:
-
%5,3 çok yük
-
%37,2 biraz yük
-
%28,9 yük getirmedi
İlaç harcamaları için:
-
%5,0 çok yük
-
%50,9 biraz yük
-
%44,0 yük getirmedi
Gelir Gruplarına Göre Harcama Farklılıkları
Diş muayene ve tedavisine harcama yapmayan hanelerin oranı gelir grubuna göre değişti:
-
En düşük %20’lik gelir grubu: %45,4
-
En yüksek %20’lik gelir grubu: %25,5
Hanelere sağlık harcamalarının yükü ise özellikle düşük gelir gruplarında daha belirgin:
-
En düşük %20’lik gelir grubunda doktor muayene ve tedavisi %62,9, diş muayenesi %37,6, ilaç harcaması %65,5 hanelere yük getirdi
-
En yüksek %20’lik gelir grubunda ise doktor muayenesi %53,0, diş muayenesi %38,0, ilaç harcaması %59,5 hanelere yük getirmedi
Çalışma Hayatında Fiziksel Aktivite
15 yaş ve üstü çalışanların iş yoğunluğu incelendiğinde:
-
%29,4 oturarak
-
%45,5 ayakta durarak
-
%18,7 yürüyerek veya orta düzey fiziksel aktiviteyle
-
%6,4 ağır iş veya ağır fiziksel aktiviteyle çalışıyor
Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki fertlerde oturarak çalışanların oranı %17,2, ağır iş yapanların oranı %11,2 iken, risk altında olmayan fertlerde oturarak çalışanlar %31,7 olarak kaydedildi.
Boş Zaman ve Fiziksel Aktivite
15 yaş ve üstü fertlerin boş zaman ve fiziksel aktiviteye ayırdığı süre:
-
%63,3 hiç zaman ayırmıyor
-
Haftada en az 1 kez fiziksel aktivite yapanlar toplam %35,4
Günlük Yaşamda Zorluklar
Araştırmaya katılan fertlerin çoğu günlük faaliyetlerinde sorun yaşamıyor:
-
İletişimde zorlanan: %2,2
-
Öz bakımda zorlanan: %0,5
-
En çok zorlanılan alanlar: görme %17,3, yürüme %15,2, hatırlama %12,6