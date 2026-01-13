Trump, İran’la iş yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetlerde yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

WASHINGTON (İHA) – ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada sıkça başvurduğu gümrük vergisi silahını bir kez daha devreye soktu. Trump, İran ile ticari ilişkisi bulunan ülkelere yönelik yeni bir yaptırım kararını kamuoyuna duyurdu.

Kendisine ait Truth Social platformu üzerinden açıklama yapan Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile yürüttüğü her türlü ticarette yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Trump, kararın derhal yürürlüğe gireceğini ve geri dönüşü olmadığını vurguladı.

Trump paylaşımında,

“Derhal yürürlüğe girmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödemekle yükümlü olacaktır”

ifadelerine yer verdi.

“Karar kesin ve nihai”

ABD Başkanı, söz konusu yaptırımın “kesin ve nihai” olduğunu belirterek, İran’a yönelik ekonomik baskının artırılacağını söyledi. Trump’ın bu adımı, 28 Aralık’tan bu yana İran’da devam eden kitlesel protestoların gölgesinde geldi.

Uzmanlar, Trump’ın bu kararla birlikte küresel ticarette yeni bir gerilim dalgası başlatabileceğine dikkat çekerken, özellikle İran ile enerji ve ticaret ilişkisi bulunan ülkelerin doğrudan etkileneceği değerlendirmesinde bulunuyor.