Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Gökçe Dönmez, Sabancı Üniversitesi’nde Liderlik ve Ekip Yönetimi eğitimi aldı. Pazarlama stratejileri, marka lansmanı, ürün yönetimi ve ticari strateji geliştirme alanlarında geniş bir deneyime sahip olan Gökçe Dönmez, son yıllarda kariyerini elektrikli ev aletleri sektöründe uzmanlaşarak şekillendirdi.

Gökçe Dönmez, Kärcher ailesine katılmadan önce 2023-2024 yılları arasında Haier Europe Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı ve grubun Türkiye'deki çoklu marka stratejisinde Hoover ile Haier markalarının çok kanallı pazarlama stratejilerinin planlanması süreçlerini yönetti. 2019 yılında PwC’de Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı olarak Türkiye operasyonlarının iş hacminin artması için stratejik planlamaya ve müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik eylem planlarını hazırladı ve iş birliklerini güçlendirmek için stratejiler geliştirdi. 2017-2019 yılları arasında ise Vestel’de sırasıyla Ticari Pazarlama Uzmanı ve Proje Pazarlama Uzmanı unvanlarıyla ticari projelerde ürün yönetiminin, fiyatlama stratejilerinin, iletişim kampanyalarının yürütülmesi ve saha satış ekibine liderlik görevlerinde bulundu. 2013’ten 2017 yılına kadar İngiliz Ticaret Odası'nda Ticaret Danışmanı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak çalışan Dönmez, Türkiye’nin uluslararası pazarlarda tanıtımına yönelik projeler yürüttü, Türkiye ve İngiltere arası ticaret hacminin artması için çalışmalarda bulundu ve Türkiye pazarına girmek isteyen şirketlere danışmanlık sağladı. Gökçe Dönmez, 2025 yılı itibarıyla Kärcher Türkiye Pazarlama Müdürü olarak yeni görevinde, Kärcher’in ülkemizdeki marka bilinirliğini güçlendirmeye ve pazar payını artırmaya yönelik çalışmalara odaklanacak.

Pazarlama ve strateji geliştirme, marka iletişimi, ticari pazarlama ve proje yönetimi alanlarında uzmanlaşan Gökçe Dönmez; İngilizce ve Almanca biliyor.