Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Baykar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede Hasanov, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi askeri alanda da başarıyla geliştiğini dile getirdi. 'Baykar' şirketinin Türkiye'nin savunma sanayisindeki büyük rolüne değinen Hasanov, ileri teknolojik inovasyonların uygulanmasıyla birlikte ortak üretim potansiyelinin daha da artırılmasının önemini vurguladı. Görüşmede Bayraktar ise gösterilen misafirperverlikten dolayı Bakan Hasanov'a teşekkür ederek karşılıklı ziyaretlerin Azerbaycan-Türkiye askeri ve askeri-teknik işbirliğinin güçlendirilmesine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün de hazır bulunduğu görüşmede taraflar, insansız hava araçları, elektronik harp, insansız sistem araçları ve diğer alanlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.