Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, fındık bahçelerinde ciddi bir tehdit oluşturdu. Keşap ilçesinde fındık üreticiliği yapan Hüseyin Şengün, son günlerdeki sıcak hava nedeniyle fındık dallarının erken çiçek açtığını belirterek, "Bu sıcaklıkların ardından yağan kar, zirai don riski oluşturmazsa fındığın su ihtiyacını karşılaması açısından faydalı olabilir. Ancak Mart ayında yağan kar her zaman bir tehlike oluşturur. Sahil kesimlerinde don beklenmese de orta ve yüksek kesimlerde zirai don endişesi söz konusu" dedi.

Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin ise, asıl tehlikenin karın erimesiyle birlikte meydana gelebileceğini söyledi. Şahin, "Fındık kar altında olduğu sürece doğrudan bir risk taşımıyor. Ancak kar eridikten sonra, gece sıcaklıklarının aniden düşmesiyle zirai don riski ortaya çıkabiliyor. Fındık döllenme sürecinde olduğu için, sıcaklık sıfırın altına inerse ciddi zararlar oluşabilir. Şu anda bir şey söylemek zor ama kar eridikten sonra güneşin açması ve ardından gece don yaşanması, büyük bir riske yol açar" şeklinde konuştu.

Fındık üreticileri, karın erimesi ve havaların aniden soğuması durumunda oluşabilecek zirai donun, bu yılki ürünleri büyük ölçüde etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.