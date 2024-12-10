Yağmur ve Sağanak Yağışlar
- Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya, Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Marmara ve Kuzey Ege kıyıları, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
- Rüzgâr, özellikle Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Sıcaklıklar Düşüyor
- Hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda ciddi bir düşüş öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 10-13 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Hafta Sonu Kar Alarmı
- Soğuk havanın etkisiyle birlikte, hafta sonu yurdun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle 20 ilde kar yağışı etkili olacak:
- Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Tunceli, Artvin, Ardahan, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari.
- Bu bölgelerde vatandaşların dikkatli olması, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve Meteoroloji'nin uyarılarını takip etmeleri öneriliyor.
Önemli Uyarılar
- Kuvvetli yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.
- Kış lastiği ve zincir gibi önlemlerin alınması gerektiği, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımın zorlaşabileceği vurgulanıyor.
Hava durumu güncellemeleri ve uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü takip etmeyi unutmayın. Soğuk hava dalgasına karşı tedbirli olun!