İstatistikler Korkutucu: Nüfusun Yüzde 77’si Açlıkla Karşı Karşıya

7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların ardından geçtiğimiz Ekim ayında sağlanan ateşkes, bölgedeki yıkımı durdursa da açlık krizini çözmeye yetmedi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze nüfusunun yaklaşık %77’si (1,6 milyon kişi) ciddi düzeyde yetersiz beslenme yaşıyor.

UNICEF’in güncel raporları ise krizin en acı yüzünü ortaya koyuyor:

5 yaş altı çocukların yaklaşık beşte biri yetersiz besleniyor.

Hamile ve emziren kadınların %40’ından fazlası temel gıdaya erişemiyor.

"Hafife Alınacak Bir Durum Değil: Ölüm Riski Artıyor"

El-Rantisi Çocuk Hastanesi’nde görevli Pediatri Uzmanı Dr. Ahed Al-Hilu, sınır kapılarının kısmen açılmasına rağmen vakaların azalmamasından endişeli. Tıbbi imkansızlıklar içinde çocukları hayatta tutmaya çalıştıklarını belirten Dr. Al-Hilu şu uyarılarda bulundu:

"Şiddetli kilo kaybı, sürekli kusma, ishal ve zatürre gibi belirtilerle gelen vakaları kabul ediyoruz. Yetersiz beslenme sadece bir zayıflık hali değildir; organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilecek kadar ciddidir. Bu durum asla hafife alınmamalı."

"Kıtlığın Ortasında Doğdu, Beslenemiyor"

Hastanede tedavi gören bebeklerden biri olan Wateen'in annesi Reham Abu Habl, yaşadıkları çaresizliği gözler önüne serdi. Hamileliği boyunca sağlıklı besine ulaşamadığını belirten acılı anne, kızının doğumundan bu yana sağlığına kavuşamadığını ifade etti:

"Kızım tam kıtlığın ortasında doğdu. İşsizlik ve fahiş fiyatlar nedeniyle ne özel süt alabiliyoruz ne de temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bebeğimin kilosu bir türlü artmıyor, elimizden bir şey gelmiyor."

Bir Nesil Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Uzmanlar, gıda ve tıbbi malzeme girişindeki kısıtlamaların devam etmesi halinde Gazze’de bir neslin kalıcı fiziksel ve zihinsel hasarlarla büyüyeceği, hatta toplu çocuk ölümlerinin artabileceği konusunda uluslararası kamuoyunu acil yardıma çağırıyor.