Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Akarca, KDK’nın her geçen yıl artan bir ilgiyle karşılaştığını vurguladı.

2025’te 21 Bin Başvuru Alındı

Mehmet Akarca, 2025 yılına ilişkin verileri paylaşarak, “2025 yılında 21 bin 34 başvuru aldık. Önceki yıldan devreden dosyalarla birlikte karara bağlama oranımız yüzde 93’ün üzerinde gerçekleşti” dedi.

Akarca, 2025 yılında:

1.086 dosyanın dostane çözümle sonuçlandırıldığını,

901 başvuru hakkında tavsiye kararı ,

313 başvuru hakkında ise kısmen tavsiye kararı verildiğini ifade etti.

Tavsiye Kararlarına Uyum %60’ın Üzerinde

Kamu Başdenetçisi Akarca, tavsiye kararlarına uyum oranının yüzde 60’ın üzerinde gerçekleştiğini belirterek, bu oranın dünya ortalamasının üzerinde, ancak Avrupa ortalamasının altında kaldığını söyledi.

“Kurumumuz görece yeni bir kurum. Ancak tanınırlık, bilinirlik ve görünürlük arttıkça vatandaşlarımızın hak arama bilinci de güçleniyor. Bu durum başvuru sayılarındaki artışı da beraberinde getiriyor” diyen Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun vatandaş ile idare arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Hak Arama Kültürü Güçleniyor

Akarca, Ombudsmanlık kurumunun etkinliğinin her geçen yıl arttığını ifade ederek, hak arama kültürünün yaygınlaşmasının demokratik hukuk devleti açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.