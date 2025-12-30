Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu ve Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını tamamlayan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, 10 yıllık bankacılık kariyerini geride bırakarak İstanbul’da taksiciliğe başladı. Kartal Sahili’ndeki bir taksi durağında çalışan Yılmaz, alışılmışın dışında resmi giyim tarzıyla hem meslektaşlarının hem de yolcuların ilgisini çekiyor.

Takım elbise ve kravatla direksiyon başına geçen Yılmaz’a, kısa sürede “kravatlı taksici” lakabı takıldı. Yılmaz, bu tarzın taksicilere yönelik olumsuz algıyı kırmaya yardımcı olduğunu belirterek, “Taksicilik bir kamu hizmeti. Bu işi insanlara memnuniyet verici şekilde yapmak bana mutluluk veriyor” dedi.

“İnsanları Daha Yakından Tanımak İstedim”

Meslek değişikliği kararının ani olmadığını vurgulayan Burak Yılmaz, bankacılığı bırakma sürecini şu sözlerle anlattı:

“10 senelik bankacılık tecrübem vardı ama bu karar bir anda alınmadı. Toplumu gözlemlemek ve insanları yakından tanımak her zaman ilgi alanım oldu. Kurumsal hayatta gördüğünüz insan profili çok sınırlı. Oysa takside turistten hastaneye yetişmeye çalışan bir yolcuya, adliyeye giden bir davacıya kadar hayatın her kesiminden insanla karşılaşıyorsunuz.”

Yılmaz, kararını paylaştığında çevresinden hem şaşkınlık hem de eleştiri aldığını belirterek, “İnanmayanlar, dalga geçenler oldu ama neden yaptığımı anlattığımda anlayışla karşılayanlar da çoktu” ifadelerini kullandı.

“Sanki Banka Şubesini Kapatıp Taksiye Çıkmışsın”

Kravatlı tarzın yolcular üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığını söyleyen Yılmaz, yaşadığı ilginç diyalogları da paylaştı:

“Bazı yolcular ‘Sanki az önce banka şubesini kapatmışsın da taksiye çıkmışsın’ diyor. Yaşlı bir yolcum ‘Kıyafet şahsiyettir, sizde bunu gördüm’ dedi. Bu beni çok mutlu etti. Taksi, insanların hayatını hızlandıran bir ulaşım aracı ve aynı zamanda bir kamu hizmeti. Bu işi özenle yapmak istiyorum.”

Olumsuz bir geri dönüş almadığını vurgulayan Yılmaz, genellikle şaşkınlık ve takdirle karşılandığını dile getirdi.

“Taksiciler Güne Eksiyle Başlıyor”

Taksiciliğe başladıktan sonra mesleğin zorluklarını daha yakından gördüğünü söyleyen Burak Yılmaz, taksi şoförlerine yönelik önyargılara da dikkat çekti:

“Taksiciler güne aslında eksiyle başlıyor. Yevmiye baskısı, İstanbul trafiği, sabırsız sürücüler derken ciddi bir stres var. Kimse bilerek yolcuya kötü bir deneyim yaşatmak istemez. Ama taksi sürerken, sivil araç kullanırken almadığım tepkileri aldığımı fark ettim. Taksicilere maalesef çok sert yaklaşılıyor.”

“Kravatlı Taksici” Umut Oldu Ama…

Yılmaz, bu anlayışın yaygınlaşmasını umut ettiğini ancak bunun kolay olmadığını da sözlerine ekledi. “Ben kendi adıma bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum” diyen Yılmaz, direksiyon başında hem insan hikâyeleri biriktirmeye hem de mesleğine farklı bir bakış kazandırmaya devam ediyor.