DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen’in konuşması sırasında AK Parti sıralarından yükselen bir kahkaha, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ı adeta çileden çıkardı.

Meclis'te tansiyonu yükselten olay, Elif Esen’in emekli maaşı düzenlemesini eleştirerek yaptığı konuşma sırasında gerçekleşti. Esen, "Hükümet bu artışı müjde gibi sunuyor ama biz bunu bir kalem oynatması olarak değil, geçim derdi ve sosyal adalet meselesi olarak görüyoruz" sözleriyle hükümetin yaklaşımını eleştirdiği sırada, AKP sıralarından bir milletvekili kahkaha attı.

Bu duruma anında müdahale eden TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ses tonunu yükselterek sert bir uyarıda bulundu:

“Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum. Burası kahkaha atılacak yer değil, kahvehane değil. Özel sohbet mekanı hiç değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarı davet ediyorum. Bu, çok büyük bir saygısızlık. Genel Kurul ciddiyet ister. Burada birbirimize saygı göstermek zorundayız. Lütfen Genel Kurula saygınızı gösterin ve dışarı çıkın.”

Bozdağ’ın tepkisi AK Parti sıralarında kısa süreli bir sessizliğe neden olurken, muhalefet sıralarında ise dikkatle takip edildi. Gerginliğin ardından görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.

Olay, sosyal medyada da yankı buldu. Kullanıcılar, Meclis’in ciddiyetine vurgu yapan Bozdağ’ın çıkışını destekleyen mesajlar paylaşırken, bazı yorumcular ise iktidar vekillerinin tavırlarını eleştirdi.

Bu gelişme, Meclis’te zaman zaman yaşanan gerginliklerin ve sözlü atışmaların ciddiyetle ele alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.