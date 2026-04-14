Gruba iyi bir başlangıç yapan Ay-Yıldızlılar, Pendik’te Malta’yı 3-0, Belfast’ta ise Kuzey İrlanda’yı 1-0 mağlup ederek 6 puan topladı. Aynı puana sahip İsviçre kadın millî futbol takımı ile zirve yarışını paylaşan milliler, averaj farkıyla ikinci sırada bulunuyor.

Zorlu karşılaşma, Zürih’te yer alan Letzigrund Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Sofiya Prychyna yönetecek.

Hakem ekibi açıklandı

Karşılaşmada Prychyna’nın yardımcılıklarını Maryna Striletska ve Oleksandra Vdovina üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Liudmyla Telbukh görev yapacak. Aynı grupta günün diğer maçında Kuzey İrlanda ile Malta saat 21.00’de karşı karşıya gelecek.

Sinop’ta İsviçre rövanşı

Milliler, İsviçre karşılaşmasının ardından 15 Nisan Çarşamba günü İstanbul aktarmalı olarak Sinop’a geçerek hazırlıklarına devam edecek. Dördüncü grup maçında Türkiye, 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Sinop Şehir Stadyumu’nda İsviçre’yi bu kez sahasında konuk edecek.

Aynı gün Kuzey İrlanda ile Malta da Ta’Qali’deki Centenary Stadyumu’nda karşılaşacak.

Grup yol haritası

Türkiye, 5 Haziran’da Pendik Stadı’nda Kuzey İrlanda’yı ağırlayacak, 9 Haziran’da ise Malta deplasmanına çıkacak. Grup aşamasının ardından sıralamaya göre ilk iki tura kalan ekipler, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na katılım için play-off mücadelesi verecek.