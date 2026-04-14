14 Nisan’da Kayseri Valiliği himayelerinde düzenlenen Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı’nda; yerel sıfır atık uygulamalarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir politikalar masaya yatırıldı.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, ilgili şehrin valiliği himayelerinde ve tüm paydaşların iş birliği ile düzenlenen “COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” serisi kapsamındaki Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı tamamlandı.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından organize edilen Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı, 14 Nisan 2026 tarihinde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kayseri Valiliği himayelerinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliği ile “Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” temasıyla gerçekleştirilen çalıştay; Kayseri’ye özgü yerel deneyimlerin ulusal politika önerilerine dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda önemli çıktılar ortaya koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan çalıştayda, Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Türköz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mustafa Türkmen, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Oktay Özkan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Bülent Saklav ve Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Mehmet Fatih Namık Öztürk hitaplarda bulundu.

“Kayseri Çalıştayı ile Yerelden Ulusala Büyük Bir Başlangıç”

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, çalıştayın amacının il düzeyinde sıfır atık, iklim ve dönüşüm odaklı mevcut durumun değerlendirilmesi, ileri dönüşüm faaliyetlerinin incelenmesi, çevre sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirtti. Öztürk, “Bu çalışma, yerelde yaşanan deneyimleri ulusala taşıma, mikro ölçekten makro ölçeğe geçme konusunda büyük bir başlangıç olacaktır.” dedi.

“Çalıştay Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Tarım İçin Çok Önemli”

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise çalıştayın doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Toprağımızı, suyumuzu ve havamızı koruyarak nesillerimize sağlıklı bir gelecek bırakmak en büyük amaçlarımızdan biri. Bu çerçevede 16 ilçe müdürlüğümüzde Sıfır Atık Projesi’ni 2019 yılındaki yönetmelik çıktığından bu yana uyguluyoruz. Personellerimize de bu proje kapsamında eğitimler veriyoruz. Tarım sektöründeki en büyük amacımız atıkların azaltılarak geri dönüşüme teşvik edilmesi. Bu kapsamda çalışmalar ve projeler yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sıfır Atık Yaklaşımı, Kurumlarda ve Özel Sektörde Yayılıyor”

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde uluslararası bir hareket haline geldiğini söyleyerek, “O günden bugüne kadar desteklerle bu anlayış kurumlarda ve özel sektörde yayılmaya başladı. Üniversitemiz akademik başarılarının yanında dünyada 66’ncı, Türkiye’de 3’üncü çevreci üniversite. Geçen sene üniversiteler arasında yapılan tespitte de Türkiye’nin spor dostu kampüsü seçildik.” diye konuştu.

“Atığı Kaynağında Azaltmamız Gerekiyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ise belediye çalışmalarından bazı örnekler vererek, “Günlük olarak tüm ilçelerimizden gelen çöplerin miktarı yaklaşık 1 ton. 1,5 milyon nüfusun 1 milyon 250 bini şehir merkezinde yaşıyor. Diğer kalanlar ise ilçelerde yaşıyor. Bu ilçelerin içerisinden 4’ü hariç diğer ilçelerin çöpleri de buraya transfer ediliyor. Bu atığın miktarını bizim kaynakta azaltmamız gerekiyor.” dedi.

“Çalıştay Sonuçları Kentin Geleceğine Katkı Sunacak”

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Sıfır Atık yaklaşımının önemini vurgulayarak, çalıştayın Kayseri’de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türköz, geri dönüşümün önemine dikkati çekerek, çalıştaydan çıkacak sonuçların kentin geleceğine katkı sunacağını söyledi.

Kayseri’nin Öncelikli Çevre ve Atık Yönetimi Başlıkları Paydaşlarca Ele Alındı

270’i tüzel olmak üzere yaklaşık 350 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalıştay; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve gönüllüleri aynı platformda buluşturarak Kayseri’nin öncelikli çevre ve atık yönetimi başlıklarının çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alınmasına imkân sağladı.

Çalıştay kapsamında elde edilen veriler, gözlemler ve iyi uygulama örnekleri; ulusal sıfır atık stratejileriyle uyumlu, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir çerçevede değerlendirilerek raporlanmak üzere kayıt altına alındı.

Çalıştayda Kayseri İçin Çok Katmanlı Yönetişim Modeli İşletildi

“COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” temel yaklaşımı doğrultusunda Kayseri’de de çok katmanlı bir yönetişim modeli işletildi. Bu kapsamda ilin israf ve atık kaynakları detaylı biçimde analiz edildi, yerel ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri geliştirildi, uygulanabilir hedefler belirlendi ve bu hedeflerin ulusal ölçekte izlenebilirliğini sağlayacak mekanizmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Böylece sıfır atık politikalarının yerelden güç alarak şekillenmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

15 Tematik Masa ile Kapsamlı ve Çok Boyutlu Değerlendirme

Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı, dört ana blok altında yapılandırılan tematik masa çalışmalarıyla kapsamlı bir değerlendirme sürecine sahne oldu.

Doğa ve Kaynak Yönetimi başlığı altında iklim, afet ve doğa yönetimi; su yönetimi ve sulama verimliliği; sucul ekosistemlerin korunması gibi kritik konular ele alındı.

Üretim ve Tüketim Döngüsü başlığında gıda ve organik atık yönetimi, ambalaj ve plastik kullanımı, tekstil ve tüketim malları, enerji ve ulaşım dönüşümü ile sanayi ve ticarette döngüsel ekonomi uygulamaları değerlendirildi.

Yaşam Alanları ve Hizmet Sektörleri kapsamında kamusal alanların sürdürülebilir yönetimi ile turizm, otelcilik ve etkinlik yönetiminde sıfır atık uygulamaları masaya yatırıldı.

Davranış, Yönetişim ve Finansman başlığında ise toplumsal farkındalık, kurumsal yapıların güçlendirilmesi, finansman mekanizmaları, veri yönetimi ve sürdürülebilir çevre politikaları çok boyutlu bir perspektifle ele alındı.

Tematik masa çalışmalarında geliştirilen öneriler, Kayseri’ye özgü çözüm setleri sunarken aynı zamanda ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak nitelikte bütüncül çıktılar ortaya koydu.

Yerelden Ulusala Güçlü Politika Katkısı

Çalıştay sürecinde elde edilen tüm bulguların sistematik biçimde analiz edilerek raporlanması ve ilgili kurumlarla paylaşılması planlanmaktadır. Bu raporların, Türkiye’nin sıfır atık vizyonu doğrultusunda karar alma süreçlerine katkı sağlayacak referans dokümanlar olarak kullanılması hedeflenmektedir.

Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı, israfla mücadelede yerel aktörlerin etkin rol üstlendiği, ortak aklın ve iş birliğinin güçlendiği bir platform olarak öne çıkmıştır. Ortaya konulan çözüm önerileri ve stratejik yaklaşımlar, yalnızca Kayseri özelinde değil, Türkiye genelinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacak nitelikte değerlendirilmiştir.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, yerelden yükselen güçlü bir dönüşüm iradesinin ulusal ve küresel ölçekte karşılık bulmasına katkı sağlamaya devam etmektedir. COP31 süreciyle eşgüdüm içerisinde ilerleyen çalıştaylar, Türkiye’nin çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki liderlik vizyonunu pekiştiren önemli adımlar arasında yer almaktadır.