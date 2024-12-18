Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde takibe aldığı istasyona sabaha karşı soygun için gelen şahsı fark eden çalışanlar acil yardım butonuna basarak emniyetten yardım istedi. İhbar üzerine çevrede bulunan ekipler akaryakıt istasyonuna sevk edildi.

Kaçmak için ateş açtı, vurularak yakalandı

Polis ekiplerini fark eden şahıs istasyondan kaçmak için yanında bulunan tabanca ile rastgele ateş açtı. Bu sırada bir polis aracına da kurşun isabet etti. Bunun üzerine polis ekiplerinin karşılık verdiği olayda şüpheli bacağından vuruldu. Yaralı olarak kaçmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Yaralı şüpheli M.A.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.