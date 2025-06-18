İddiaya göre, Ercan’ın sahip olduğu villadaki kaçak yapılaşma, komşularının Kuşadası Belediyesi’ne yaptığı şikayet sonrası ortaya çıktı. Yeni Asır gazetesinin haberine göre, belediyeye bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, villanın ruhsata aykırı bölümler içerdiği tespit edildi ve bu bölümlerin yıkılması yönünde karar alındı.

Belediye ekiplerinin yıkım kararını uygulamaya başlamasının ardından, Prof. Dr. Ercan’ın söz konusu kaçak yapıları kendisinin yıktığı ve ardından da evi satışa çıkardığı öne sürüldü. Aynı gün içerisinde ilan verildiği belirtilen villa, emlak sitelerinde listelenirken, Ercan’ın Kuşadası’nı da terk ettiği iddia edildi.

Gelişmelerin ardından kamuoyunun tepkisi ikiye bölündü. Bir kesim, halkı yıllardır yapılaşma ve deprem riski konusunda bilinçlendiren bir uzmanın kendi konutunda kaçak yapı bulundurmasının kabul edilemez olduğunu savunurken, diğer kesim ise olayın detaylarının netleşmesi gerektiğini belirterek, Ercan’a yönelik iddiaların yargı kararıyla desteklenmeden peşin hüküm verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Konuyla ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, olay Kuşadası’ndaki yerel gündemin de merkezine oturdu. Kamuoyunun gözü şimdi, hem belediyeden yapılacak yeni açıklamalarda hem de Ercan’ın bu iddialara vereceği yanıtta.