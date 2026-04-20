Bölgedeki geçici ateşkesin kırılgan yapısı ve ABD’nin uyguladığı ablukalar nedeniyle yeniden gündeme gelen Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler de Kabine’nin kritik başlıkları arasında yer alıyor. Küresel enerji ve ticaret akışını etkileyen bu süreçte Türkiye’nin ekonomik kırılganlığını azaltmaya yönelik olası adımlar değerlendirilecek.

Gazze diplomasisi ve uluslararası baskı

Toplantının bir diğer önemli başlığı Gazze olacak. Gazze’de ateşkes sürecinin sahada güçlendirilmesi için yürütülen diplomatik girişimler gözden geçirilecek. İsrail’in saldırılarını sürdürmesi nedeniyle uluslararası baskının artırılmasına yönelik seçeneklerin de masada olduğu belirtiliyor.

Ekonomik etkiler ve bölgesel riskler

Orta Doğu’daki çatışma ortamının Türkiye ekonomisine olası etkileri Kabine’de detaylı şekilde analiz edilecek. Özellikle enerji fiyatları, ticaret yolları ve bölgesel risklerin iç piyasaya yansıması değerlendirilecek.

“Terörsüz Türkiye” süreci de gündemde

Kabine’de ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da ele alınacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda atılması planlanan yasal ve idari adımların son durumu görüşülecek.

Toplantı sonrası alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.