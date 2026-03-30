Çakarer, Brent petrol fiyatının 97-100 dolar bandında seyrettiğine dikkat çekerek, “Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü riskler devam ediyor. Bu gelişmeler küresel enflasyon üzerinde baskı oluştururken, büyüme beklentilerini de aşağı çekiyor” dedi.

Enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesinin özellikle ABD’de para politikası açısından belirleyici olabileceğini ifade eden Çakarer, “Yüksek enerji fiyatları ve enflasyon baskısı nedeniyle ABD’de faiz indirimlerinin gecikme ihtimali artıyor. Merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması için savaşın süresinin kısalması ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın azalması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Küresel Riskler Artarken Yatırımcılar Daha Temkinli Olmalı”

Bu süreçte yatırımcıların daha temkinli bir portföy dağılımı benimsemesi gerektiğini vurgulayan Çakarer, “Belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak sabit getirili enstrümanlara yönelmesi daha rasyonel bir yaklaşım olabilir” dedi.

Altın fiyatlarının ise beklentilerin aksine güçlü bir yükseliş göstermediğini belirten Çakarer, bunun temel nedeninin doların güçlenmesi olduğunu söyledi. Çakarer, “Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon baskısını artırması, faiz indirimlerinin gecikmesine yol açıyor. Bu durum doların değer kazanmasına ve altına olan talebin sınırlı kalmasına neden oluyor” diye konuştu.

Yabancı yatırımcı davranışlarının da riskten kaçış eğilimini yansıttığını ifade eden Çakarer, “Son dönemde yabancı yatırımcıların TL varlıklarda son 11 ayın en sert satışını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da finansal koşulların sıkılaştığı ve küresel ölçekte risk iştahının azaldığına işaret ediyor” dedi.

Borsa İstanbul cephesinde ise satış baskısının öne çıktığını belirten Çakarer, BIST 100 endeksinin günü yüzde 1,45 düşüşle 13.092 puanda tamamladığını hatırlattı. Bankacılık, holding ve finansal sektör hisselerinde sert satışların dikkat çektiğini belirten Çakarer, teknik görünümle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“BIST 100’de 13.100 Kritik Destek Seviyesi”

“13.100 seviyesi kısa vadede önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 12.400 ve 11.800 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak olumsuz senaryonun gerçekleşmemesi halinde piyasalarda kısa vadeli bir toparlanma ihtimali de bulunuyor.”

Çakarer’e göre piyasalarda yeniden dengelenmenin sağlanabilmesi için jeopolitik risklerin azalması ve enerji fiyatlarında istikrarın sağlanması kritik önem taşıyor. “Yatırımcıların bu süreçte portföylerinde dengeyi koruyarak risk yönetimine daha fazla odaklanmaları gerekiyor” diyen Çakarer, küresel gelişmelerin piyasalardaki yönü belirlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.