Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, hafta ortasına temkinli bir görünümle başladı. Risk iştahı, Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilimin artması ve ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası adımlarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle zayıf seyretti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’nın ABD’ye 30 ila 50 milyon varil petrol tedarik edeceğine yönelik açıklaması, petrol piyasalarında oynaklığı artırırken, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik hamleleri küresel piyasalarda tedirginliği besledi. Öte yandan yatırımcılar, bu hafta açıklanacak kritik ABD ekonomik verileri öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. Özellikle cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri, piyasaların kısa vadeli yönü açısından yakından takip ediliyor. Net bir yön sinyalinin henüz oluşmaması, kripto varlıkların genelinde yatay yönlü görünümün korunmasına neden oluyor.

Lider kripto para Bitcoin güne 92,617 dolar seviyesinden başladı. Bülten yazıldığı sırada, Ethereum 3.248 dolardan fiyatlanırken, XRP 2,25 dolardan, Solana ise 138,77 dolardan işlem görüyordu. 6 Ocak’ta Bitcoin ETF’lerinde toplam 243 milyon dolarlık çıkış olurken, Ethereum ETF’lerinde 115 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

Senatör Tim Scott: “CLARITY Yasası önümüzdeki hafta görüşülmek üzere hazırlanıyor”

ABD Senatörü Tim Scott tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD kripto sektörüne düzenleyici netlik sağlamayı amaçlayan Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası’nın (Digital Asset Market Clarity Act) önümüzdeki hafta Senato’da görüşülmesi bekleniyor.

Scott, salı günü Breitbart News’e verdiği demeçte, “Önümüzdeki perşembe piyasa yapısına ilişkin bir oylama yapacağız. Kayıtlara geçmek ve oy kullanmak bizim için önemli” dedi. Son altı aydan uzun süredir komite üyelerinin erişimine açık birden fazla taslak üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Bu açıklamalar, Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Sorumlusu David Sacks’ın aralık ayında yaptığı ve söz konusu düzenlemenin ocak ayında Senato’da ele alınacağını belirten değerlendirmelerini doğruluyor. Yasa, ABD’de kripto piyasasının yapısına ilişkin kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor.

Temsilciler Meclisi tarafından Temmuz 2025’te kabul edilen tasarı, Senato’dan değişiklik yapılmadan geçmesi halinde doğrudan ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulacak. Yasanın Mayıs 2025’te Temsilciler Meclisi’ne sunulmasından bu yana kripto sektörü içinde görüş ayrılıkları sürüyor. MetaLeX’in kurucusu ve kripto hukukçusu Gabriel Shapiro, ABD’nin büyük olasılıkla bir kripto piyasa yapısı yasasına kavuşacağını belirtirken, yasa dışı finansman konularında hala bazı endişelerin bulunduğunu ifade etti. Galaxy Digital araştırma direktörü Alex Thorn ise iki partili Senato görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında hala çözülmemiş pek çok başlık olduğunu ve uzlaşının net olmadığını söyledi. Thorn’a göre Demokratlar, DeFi arayüzlerinin yaptırımlara uyumlu hale getirilmesini ve ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı OFAC’a yasa dışı faaliyetlere karşı daha geniş yetkiler verilmesini talep ediyor.

MSCI, kripto para hazine şirketlerini endekslerinde tutmaya devam edecek

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, dijital varlık hazinelerine (DAT) sahip şirketleri endeks ürünlerinden çıkarmayacağını açıkladı. Karar, kriptoyla bağlantılı hisseler üzerinde aylardır devam eden belirsizliği geçici olarak azalttı. MSCI endekslerinde en büyük Bitcoin sahibi olan Strategy hissesi (MSTR), Google Finance verilerine göre, gün içindeki yaklaşık yüzde 4’lük değer kaybının ardından seans sonrası işlemlerde yüzde 4,36 yükseldi.

MSCI ekim ayında yaptığı duyuruda, şubat ayındaki endeks yeniden dengeleme süreci öncesinde, dijital varlıkları bilançolarının yüzde 50’sinden fazlasını oluşturan şirketlerin GIMI endekslerindeki durumunu incelemeye aldığını açıklamıştı. Şirket, bu yapıların pasif yatırım fonlarına benzer özellikler taşıyabileceğini belirtmişti. MSCI, salı günü yaptığı açıklamada, ön listede yer alan ve dijital varlıkları toplam varlıklarının yüzde 50’sini veya daha fazlasını oluşturan şirketler için mevcut endeks uygulamasının şimdilik değiştirilmeyeceğini duyurdu.

Teklifin kabul edilmesi halinde, DAT olarak sınıflandırılan 39 şirketten yaklaşık 18’i halihazırda yer aldıkları MSCI endekslerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacaktı. JPMorgan, Strategy’nin MSCI ve Nasdaq-100 gibi büyük endekslerden çıkarılması durumunda milyarlarca dolarlık fon çıkışı yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. MSCI, mevcut DAT şirketlerinin diğer tüm endeks kriterlerini karşılamaları halinde endekslerde kalmaya devam edeceğini vurgularken, bazı şirketlerin yatırım fonlarına benzer nitelikler taşıdığı yönündeki kurumsal yatırımcı endişelerinin sürdüğünü kaydetti. Şirket, dijital varlık hazinelerinin endeks uygunluğunu netleştirmek amacıyla, faaliyet dışı şirketleri de kapsayan daha geniş kapsamlı bir inceleme başlatacağını ve bu süreçte yeni değerlendirme kriterleri oluşturabileceğini açıkladı.

Ethereum’da blob limiti 21’e yükseltildi

Ethereum ağı, günün erken saatlerinde devreye alınan ikinci Blob Parameter-Only (BPO) hard fork’u ile ölçeklenebilirlik açısından önemli bir güncellemeden geçti. Güncelleme kapsamında blob üst sınırı 15’ten 21’e yükseltilirken, bu adım 2026 boyunca planlanan ölçeklenme sürecinin ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.

7 Ocak saat 04:01’de (TSİ) yürürlüğe giren ikinci BPO hard fork’u, rollup’lar aracılığıyla daha fazla işlemin tek bir paket halinde işlenmesine olanak tanıyarak Ethereum’un veri işleme kapasitesini artırdı. Güncelleme kapsamında blob hedefi de 10’dan 14’e çıkarıldı. Piyasa tarafından daha kritik bir gösterge olarak kabul edilen bu seviye, blob kullanımının sürekli olarak 21 sınırına yaklaşmasının düğümlerin bant genişliği ve depolama kaynakları üzerinde baskı yaratma riski nedeniyle yakından izleniyor. Her bir blob birimi 128 kilobayt veriye karşılık geliyor. Yapılan değişiklikle birlikte Ethereum, tek bir blokta toplam 2.688 kilobayta kadar veri depolayabilir hale geldi.

Blob’lar, Ethereum’un Layer2 çözümlerinde işlem hacmini artırırken, ana ağ üzerindeki yoğunluğu azaltarak gas ücretlerinin daha istikrarlı seyretmesine de katkı sağlıyor. YCharts verilerine göre, 9 Aralık 2025’te devreye alınan ilk BPO hard fork’undan bu yana Ethereum işlem ücretlerinde daha dengeli bir görünüm dikkat çekiyor. 15 Aralık’ta gerçekleştirilen Ethereum All Core Developers toplantısında, ikinci BPO hard fork’unun ardından ağın gas limitinin 60 milyondan 80 milyona yükseltilmesi seçeneği de gündeme geldi. Bu yönde atılacak bir adım, her bir Ethereum bloğuna sığabilecek işlem ve akıllı sözleşme sayısını artırarak toplam işlem kapasitesini yükseltebilir ve işlem ücretleri üzerinde aşağı yönlü bir etki oluşturabilir.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 92.617 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 93.000 dolar bölgesinden gelen satışlarla bir miktar geri çekildiği görülürken, 92.000 dolar üzerindeki tutunma çabası kısa vadeli teknik görünüm açısından önemini koruyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması, mevcut yükseliş eğiliminin devamı açısından kritik görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 93.200 ve 93.800 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak izleniyor. Bu seviyelerin aşılması halinde fiyatın yeniden 94.200 ve 94.800 direnç bölgesine yönelmesi mümkün görünüyor. Özellikle 94.800 dolar üzerinde gerçekleşecek saatlik ve günlük kapanışlar, yukarı yönlü ivmenin yeniden güç kazanmasına zemin hazırlayabilir. Olası geri çekilmelerde 92.000 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda 91.500 ve 90.800 seviyeleri takip edilecek destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. 92.000 dolar altındaki kapanışlar, kısa vadede kâr satışlarının hız kazanmasına ve fiyatın daha geniş bir düzeltme alanına girmesine neden olabilir. Genel teknik görünüm, Bitcoin’in 92.000 dolar üzerinde kaldığı sürece pozitif yapısını koruduğunu, ancak yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için yeniden 93.800 dolar üzerine yerleşmesi gerektiğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 3.248 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Fiyatın 3.200 dolar üzerinde kalıcılığını sürdürmesi, kısa vadeli teknik görünümün pozitif seyrini destekliyor. Alıcıların bu bölgede devrede kalmaya devam ettiği izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3.270 ve 3.300 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması halinde fiyatın 3.350–3.400 bandına doğru ivme kazanması mümkün görünüyor. Özellikle 3.300 dolar üzerinde sağlanacak günlük kapanışlar, yükseliş eğiliminin güçlenmesi açısından kritik önem taşıyor. Aşağı yönlü düzeltmelerde 3.200 dolar seviyesi ilk destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 3.150 ve 3.100 seviyeleri gündeme gelebilir. 3.100 dolar altındaki kapanışlar, kısa vadeli teknik görünümde zayıflamaya işaret edebilir. Genel teknik görünüm, Ethereum’un 3.200 dolar üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimini koruduğunu, ancak yükselişin hız kazanması için 3.300 dolar direncinin aşılması gerektiğini gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 2,25 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 2,30 dolar direncinin altına gerilemesiyle birlikte kısa vadeli teknik görünümde zayıflama dikkat çekiyor. Bu seviye, kısa vadede yön tayini açısından kritik bir eşik konumunda bulunuyor. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde 2,30 ve 2,35 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak izleniyor. Bu seviyelerin aşılması halinde fiyatın yeniden 2,40–2,45 bandına yönelmesi mümkün olabilir. Özellikle 2,35 dolar üzerinde sağlanacak kalıcılık, teknik görünümde toparlanma sinyali olarak değerlendirilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2,22 dolar seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda 2,18 ve 2,15 seviyeleri takip edilecek destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. 2,15 dolar altındaki kapanışlar, kısa vadede volatilitenin artmasına ve satış baskısının güçlenmesine neden olabilir. Mevcut teknik görünüm, XRP’nin yeniden pozitif bir yapıya geçebilmesi için 2,30 dolar seviyesini aşması gerektiğine işaret ederken, bu seviye altında temkinli duruşun korunmasının daha sağlıklı olacağını gösteriyor.