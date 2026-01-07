Yeni düzenlemeyle birlikte, yurtdışından gelen ürünler için menşe ülkeye göre yüzde 30 ile yüzde 60 arasında vergi uygulanacak.

Düzenleme Ne Anlama Geliyor? Artık yurtdışından 30 euroya kadar vergisiz alışveriş yapılamayacak.

Temu, AliExpress, Amazon, Shein gibi sitelerden gelen en küçük paket bile vergiye tabi olacak.

AB ülkelerinden gelen ürünlerde en az %30, AB dışından gelenlerde ise en az %60 vergi ödenecek.

Elektronik, kozmetik, tekstil gibi ürünlerin nihai maliyeti ciddi şekilde artacak.

Devlet, bu düzenleme ile ithalatı kontrol altına almayı ve yerli üreticiyi korumayı hedefliyor.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, bugüne kadar geçerli olan ve 30 euroya kadar olan ürünleri vergiden muaf tutan hüküm tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Yeni Vergi Oranları Belirlendi

Düzenleme kapsamında, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve ticari nitelik taşımayan, değeri 1.500 euroyu aşmayan ürünler için uygulanacak vergiler şöyle olacak:

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen ürünler: %30 tek ve maktu vergi

AB dışı ülkelerden gelen ürünler: %60 tek ve maktu vergi

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na (ÖTV) ekli 4 sayılı listede yer alan ürünler için ise bu oranlara ilave %20 vergi uygulanacak.

İlaç ve Takviye Edici Gıdalara da Düzenleme

Sağlık kuruluşu raporuna veya reçeteye istinaden getirilen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ilaçlar ile takviye edici gıdalar da yeni vergi oranlarına tabi olacak.

Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Karar, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin uygulanmasından Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.