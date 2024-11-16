Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da, son dönemde köklü reformlar hayata geçirildi.

Hal böyle olunca kraliyetin uyguladığı baskıcı rejim, Veliaht Prens Selman'ın reformları ile yumuşayarak ılımlı İslam'a dönüştü.

Bu kapsamda kadınların istihdamından, mayo defilelerine ve çeşitli kültürel etkinliklere kadar birçok konuda reform getirildi.

SUUDİ REFORMLARI DEVAM EDİYOR

Ülkede konserler de verilmeye başlandı.

Turizm sektörünün canlandırılması için de adımlar atılırken bunlardan biri de son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez konseri oldu.

RİYAD'DA LOPEZ FIRTINASI

Lopez, geçtiğimiz akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir konser verdi.

Suudilerin hıncahınç doldurduğu konserde, sahne şovları ve Lopez'in performansı geceye damga vurdu.

Ayrıca Lopez'in, Riyad'da cüretkar bir sahne kostümüyle çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

Diğer yandan Camila Cabello, Céline Dion, Elie Saab da Lopez'in dışında konser veren ünlüler oldu.

VELİAHT PRENS BİN SELMAN'DAN REFORM ÜSTÜNE REFORM

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları ülkesine çekebilmek için son yıllarda bir dizi sosyal ve ekonomik reformu uygulamaya koydu.

Bu çerçevede kadınların araba kullanmasına izin çıktı.

Kadınların, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemeler de yapıldı.

KADINLARA YÖNELİK UYGULAMALAR, ETKİNLİKLER...

Kamuya açık alanlarda harem-selamlık uygulaması yumuşatıldı. Kadınların abaya giyme zorunluluğu da kaldırıldı.

Ülkede konserler de verilmeye başlandı. Turizm sektörünün canlandırılması için de adımlar atılıyor.

ALKOL SATIŞINA İZİN ÇIKTI

Ülkede ilk kez alkol satışına izin çıktı..

Başkent Riyad'da alkol satışı yapılan bir dükkan açılacak. Bu dükkandan sadece Müslüman olmayan ülkelerin diplomatları alışveriş yapabilecek.

Geçtiğimiz aylarda ülke tarihinde, mayolu modellerin yer aldığı ilk defile sahnelendi.

(ensonhaber.com)