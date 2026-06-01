Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, toplam 29 bin 353 jandarma personelinin yeni görev yerlerine atandığını duyurdu.

Açıklamaya göre atamalar kapsamında 1.722 subay, 7.933 astsubay, 1.663 uzman jandarma ve 18.035 uzman erbaşın görev yeri değiştirildi. Böylece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan binlerce personel, yeni görev bölgelerinde hizmet vermeye hazırlanıyor.

Bakan Çiftçi, paylaşımında 187 yıllık köklü geçmişe sahip Jandarma Teşkilatı'nın milletin güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirterek, gerçekleştirilen atamaların hayırlı olmasını temenni etti.

Jandarma personelinin asayişin sağlanmasından trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kadar birçok alanda önemli görevler üstlendiğine dikkat çeken Çiftçi, teşkilatın bugüne kadar gösterdiği üstün başarıların devam edeceğine inandığını ifade etti.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen genel atamalar, teşkilat içerisindeki personel planlamasının yanı sıra hizmet etkinliğinin artırılması açısından da önem taşıyor. Ataması yapılan personelin önümüzdeki süreçte yeni görev yerlerinde mesaiye başlaması bekleniyor.