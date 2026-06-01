"Tabyalar Şehri" olarak anılan Kars'ta bulunan 46 tarihi tabyanın büyük bölümü zamanın ve ihmalin etkisiyle harabeye döndü. Kent merkezi ve çevresinde yer alan birçok tabyada duvarların çöktüğü, giriş bölümlerinin zarar gördüğü ve yapıların ciddi deformasyona uğradığı gözleniyor.

Tarihi yapılar hayvan barınağı olarak kullanılıyor

Koruma ve restorasyon çalışmalarının yetersiz kalması nedeniyle bazı tabyaların çobanlar tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için barınak olarak kullanıldığı belirtiliyor. Tarihi mekanların içerisinde hayvanların barındırılması, yapıların özgün dokusunun daha da zarar görmesine neden oluyor.

Uzmanlar ve bölge sakinleri, askeri mimarinin önemli örnekleri arasında gösterilen tabyaların korunamaması halinde geri dönüşü olmayan kayıpların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Turizm için önemli bir potansiyel taşıyor

Kars'ın kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan tabyaların restore edilerek turizme kazandırılması halinde kente ekonomik ve kültürel açıdan önemli katkılar sağlayabileceği ifade ediliyor. Tarih ve kültür turizmi açısından dikkat çekici bir değer taşıyan yapıların, gerekli çalışmalarla ziyaretçi rotalarına dahil edilebileceği değerlendiriliyor.

Vatandaşlardan yetkililere çağrı

Bölge halkı ise yıllardır atıl durumda bulunan tabyaların korunması için ilgili kurumların harekete geçmesini istiyor. Vatandaşlar, tarihi yapıların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kapsamlı restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bir zamanlar Kars'ın savunma hattının en önemli unsurlarından olan tabyalar, bugün sessizce ayakta kalmaya çalışıyor. Kent tarihinin önemli tanıkları arasında yer alan bu eserlerin geleceği ise yapılacak koruma çalışmalarına bağlı görünüyor.