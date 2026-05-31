Bu kriz ortamında ortaya atılan "Özgür Özel ve ekibi İYİ Parti'ye geçerek seçimlere oradan girecek" iddiasına, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan çok net ve sert bir yanıt geldi.

Dervişoğlu: "Bir Niyetimiz Olsa Gizli Değil, Açıktan Yaparım"

Ankara kulislerini sallayan transfer iddiasını TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, doğrudan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu’na sordu. CHP'lilerle gizli bir görüşme trafiği yürütüldüğü iddialarını kesin bir dille reddeden Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gizli görüşme programımız, planımız söz konusu değil. Böyle bir niyetimiz olsa ben gizli yapmam, açıktan yaparım. Herkes beni tanır. Hiçbir şekilde kimseyi de görevlendirmedim. CHP ile aramızda bu anlamda hiçbir trafik, hiçbir iletişim yok. Böyle bir şeye ihtiyaç da yok."

"Bu Tamamen CHP'nin İç Meselesidir"

CHP'de mahkeme kararının ardından yaşanan liderlik karmaşasını ve iki farklı odakta toplanan muhalefeti de değerlendiren Dervişoğlu, İYİ Parti olarak bu krizin bir parçası olmayacaklarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki liderlik savaşının yankıları sürerken, İYİ Parti cephesinden gelen bu açıklama, transfer iddialarının önüne şimdilik set çekmiş durumda. Siyasetin gözü ise CHP içindeki bu iki başlılığın önümüzdeki günlerde nasıl bir formüle evrileceğine çevrilmiş durumda.