Konfederasyonun her ay düzenli olarak yayımladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Mayıs ayı sonuçları, vatandaşların geçim yükünün giderek ağırlaştığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken aylık harcama tutarı 35 bin 174 lira 85 kuruşa çıktı.

Gıda harcamalarının yanı sıra kira, ulaşım, sağlık, eğitim, elektrik, su ve diğer temel ihtiyaçların da dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 lira 10 kuruş olarak belirlendi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45 bin 488 lira 25 kuruşa yükseldi.

İlk beş ayda mutfak harcamasına 3 bin 950 lira ek yük

TÜRK-İŞ verilerine göre dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı sadece Mayıs ayında 588 lira arttı. Yılın ilk beş ayında ise aile bütçesine yansıyan ek gıda harcaması 3 bin 950 liraya ulaştı.

Raporda, özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin bütçelerinde önemli yer tutan gıda harcamalarındaki artışın, geçim koşullarını daha da zorlaştırdığına dikkat çekildi. Artan fiyatlar karşısında ücret ve maaşlardaki yükselişlerin yetersiz kaldığı, bunun da çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünü aşındırdığı vurgulandı.

Mutfak enflasyonu yüzde 40'ın üzerinde

Mayıs ayında dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarındaki aylık artış yüzde 1,70 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde mutfak enflasyonu yüzde 40,18 olurken, yıllık ortalama artış oranı yüzde 40,58 olarak hesaplandı. Ocak-Mayıs dönemini kapsayan beş aylık artış ise yüzde 16,69 seviyesinde gerçekleşti.

TÜRK-İŞ, çalışanların ve emeklilerin alım gücünün korunabilmesi için ücret politikalarının yalnızca enflasyon verileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, gelir dağılımındaki bozulmanın önlenmesine yönelik daha kapsamlı sosyal ve ekonomik adımların önemine dikkat çekti.