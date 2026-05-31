Bölgedeki yıkımın boyutuna dikkat çeken Salam, İsrail'in "topyekun yıkım" ve "yakıp yıkma" politikası izlediğini belirterek, "Şahit olduğumuz şey sadece sınırların aşılması değil. İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor" dedi.

"Hedef Lübnan'ın Hafızasını Yok Etmek"

Başbakan Nawaf Salam, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını "tehlikeli ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı. İsrail'in belirli askeri noktaları hedef almak yerine şehirleri ve kasabaları tamamen yerle bir ettiğini vurgulayan Salam, halkın kitlesel olarak göçe zorlandığını ifade etti.

Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın kültürel ve tarihi mirasını hedef aldığını belirten Başbakan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, bu işgalle Lübnan'ın hafızasını silmek ve halkının tarihini ortadan kaldırmak istiyor. Ancak bilinmelidir ki, bu yakıp yıkma politikası İsrail'e aradığı güvenliği asla sağlamayacaktır."

"Müzakereler Garantili Değil Ama En Az Maliyetli Yol"

Bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması için diplomatik temasların hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Salam, devam eden müzakere süreçlerine de gerçekçi bir yaklaşımla değindi. Savaş ve barış arasındaki seçimin ulusal bir karar olduğunu hatırlatan Lübnan Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Garanti Yok, Umut Var: "Müzakerelerin başarılı olacağı garanti mi? Kesinlikle hayır."

En Makul Seçenek: "Ancak bugün önümüzde duran diğer alternatiflerle karşılaştırıldığında, ülkemiz ve halkımız için en az maliyetli, en doğru yol budur."

Yerinden Edilen Vatandaşlara Söz: "Yeniden İnşa Edeceğiz"

Saldırılar ve işgal nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Lübnanlıya da seslenen Başbakan Salam, devletin tüm imkanlarıyla halkının yanında olduğunu belirtti. Vatandaşlarına moral vermeye çalışan Salam, "Sizin acınız bütün Lübnan'ın acısıdır. Lübnan devletinin net bir ateşkese varılması, esirlerin geri alınması ve tüm bu yıkımın ardından yeniden inşa sürecinin başlatılması için her türlü çabayı göstereceğinden emin olun" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Derhal ateşkes çağrısını yineleyen Lübnan hükümeti, uluslararası kamuoyunu İsrail'in tırmandırdığı bu yıkım politikasını durdurmaya çağırıyor.