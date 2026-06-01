İstanbul’da mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın yayımladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre kentte perakende fiyatlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 yükseldi. Yıllık bazda ise fiyat artışı yüzde 36,77 olarak kaydedildi.

Verilere göre mayıs ayında fiyat artışlarının en yoğun hissedildiği harcama grubu yüzde 4,14 ile lokanta ve oteller oldu. Bu grubu yüzde 3 ile konut, yüzde 2,70 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,07 ile ev eşyası takip etti. Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,84, haberleşmede yüzde 1,47, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,25, eğitimde yüzde 0,96 ve ulaştırmada yüzde 0,86 oranında artış yaşandı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar mayıs ayında yüzde 0,83 yükselirken, sağlık harcamalarında artış yüzde 0,53 olarak gerçekleşti. Alkollü içecekler ve tütün grubunda ise yüzde 0,03 oranında düşüş görüldü.

Yaz sezonu etkisi hissedildi

İTO, mayıs ayındaki fiyat hareketlerinde özellikle lokanta ve oteller grubunda yaz sezonu ve tatil dönemine yönelik talep artışının etkili olduğunu belirtti. Konut, eğlence ve kültür harcamalarında piyasa koşullarına bağlı fiyat değişiklikleri öne çıkarken, gıda grubunda ise mevsim geçişlerinin etkisinin sürdüğü ifade edildi.

Mayıs ayında en yüksek artışın yaşandığı harcama grubu lokanta ve oteller olurken, fiyatların gerilediği tek grup alkollü içecekler ve tütün olarak kayıtlara geçti.