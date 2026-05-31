Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dış politikasında Orta Doğu dengelerini yakından ilgilendiren kritik bir görevlendirme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a iki önemli koltuk daha emanet ettiğini açıkladı.

Hem Ankara Büyükelçisi Hem Bölge Temsilcisi

Başkan Trump, Suriye Özel Temsilciliği görev süresi dolan Tom Barrack’ın diplomatik başarılarına dikkat çekerek, tecrübeli ismin bundan sonra Washington’ın hem Suriye hem de Irak yönetimleriyle yürüteceği diplomatik temaslarda başrolü oynamaya devam edeceğini belirtti.

Barrack’ın Ankara’daki büyükelçilik görevinde "olağanüstü bir iş çıkardığını" vurgulayan Trump, yeni dönem stratejisini şu sözlerle duyurdu:

"Suriye ve Irak hükümetleri ile stratejik iş birliğimizi ilerletirken ve onlarla olan ilişkimiz büyümeye devam ederken, Tom Barrack’ın Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı zamanda Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."

Türkiye’deki Görevine Devam Edecek

Atamanın ardından en çok merak edilen konulardan biri de Barrack'ın Ankara'daki geleceği oldu. Trump, yaptığı paylaşımla bu duruma açıklık getirerek Barrack’ın Türkiye’deki mesaisinin sonlanmayacağını ifade etti.

Trump, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak kalmaya devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle faaliyet gösterecek. Barrack’ın çalışmalarını ve ülkemize hizmet etmeye devam etme konusundaki kararlılığını büyük bir takdirle karşılıyoruz."

Tom Barrack’ın Üstleneceği Yeni Görevler:

ABD Ankara Büyükelçiliği (Mevcut görevine devam edecek)

ABD Suriye Özel Başkanlık Temsilciliği (Görevi uzatıldı)

ABD Irak Özel Başkanlık Temsilciliği (Yeni atandı)

Washington'ın Ankara, Bağdat ve Şam üçgenindeki politikalarında tek bir ismi bu denli ön plana çıkarması, ABD'nin bölgedeki koordinasyonu tek bir merkezden yürütmek istediği şeklinde yorumlandı.