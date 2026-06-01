İki farklı bayramlaşma programı dikkat çekti

CHP’de yaşanan liderlik tartışması, bayramın son gününde düzenlenen iki ayrı bayramlaşma programıyla da gözler önüne serildi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde partililerle bir araya gelirken, Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı önündeki programda destekçilerine seslendi.

Aynı saatlerde gerçekleştirilen iki etkinlik, parti içerisindeki görüş ayrılıklarının geldiği noktayı ortaya koyarken, bayram sonrasında yaşanacak gelişmelere ilişkin beklentileri de artırdı.

İlk sınav grup toplantısında verilecek

CHP’de yeni haftanın en önemli gündem maddelerinden biri TBMM’de yapılacak grup toplantısı olacak. Parti kulislerinde, Özgür Özel’in geniş katılımlı bir toplantıyla milletvekillerinin desteğini göstermeyi hedeflediği konuşuluyor.

Meclis grubundaki çoğunluğun desteğini aldığı belirtilen Özel’in, bundan sonraki süreçte siyasi faaliyetlerini TBMM merkezli sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan parti içindeki farklı grupların grup toplantısının şekli ve işleyişi konusunda çeşitli girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor.

Parti organlarının toplanması tartışılıyor

CHP’de Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) ne zaman ve hangi yöntemle toplanacağı da belirsizliğini koruyor. Eski yönetim dönemine ait PM üyelerinin toplantıya çağrılması konusunda resmi süreçlerin tamamlanmaması nedeniyle herhangi bir takvim açıklanmadı.

Parti kulislerinde, PM’deki dengelerin mevcut tartışmalar üzerinde etkili olabileceği değerlendirilirken, farklı kanatların izleyeceği yol haritası merakla bekleniyor.

Kurultay çağrıları hız kazandı

CHP’de en çok tartışılan başlıklardan biri de olağanüstü kurultay süreci. Parti içindeki bir kesim, yasal süreler çerçevesinde kurultayın kısa süre içerisinde toplanması gerektiğini savunurken, diğer görüş ise devam eden hukuki süreçlerin tamamlanmasını beklemek gerektiğini öne sürüyor.

Kurultayın ne zaman yapılacağı konusunda net bir tarih bulunmazken, bazı delegelerin noter aracılığıyla imza sürecini başlattığı ve gerekli çoğunluğun sağlanabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Siyasi çevrelerde, kurultay takviminin belirlenmesinin CHP’nin önümüzdeki dönemdeki siyasi yönelimini doğrudan etkileyeceği görüşü hakim.

İhraç ve soruşturma iddiaları gündemde

Parti içi tartışmalar sürerken, bazı isimler hakkında disiplin süreçlerinin başlatılıp başlatılmayacağı da merak konusu. Kılıçdaroğlu’nun bayramlaşma programında yaptığı açıklamalar sonrasında yeni siyasi ve hukuki tartışmaların ortaya çıkabileceği yorumları yapılıyor.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında TBMM’de bulunan fezlekeler ve olası yargı süreçleri de yakından takip ediliyor.

Hukuki süreçte gözler Yargıtay ve YSK’da

CHP’deki tartışmaların yalnızca siyasi değil hukuki boyutu da bulunuyor. Parti yönetimine ilişkin kararlarla ilgili başlatılan itiraz süreçleri devam ederken, Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) önümüzdeki dönemde vereceği kararların sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.

Parti üyeleri ve hukuk çevreleri, özellikle genel başkanlık statüsü ve kurultay sürecine ilişkin hukuki değerlendirmelerin netleşmesinin CHP’deki belirsizliğin giderilmesi açısından kritik önem taşıdığı görüşünde.

Bayram sonrası dönemde CHP’de yaşanacak gelişmeler, yalnızca parti içi dengeleri değil, Türkiye siyasetinin genel gündemini de yakından etkileyecek başlıklar arasında yer alıyor.