“Klasikten Gelen Klasiğin Ötesine” ürün felsefesiyle ve kapsamlı endüstriyel zincir yapısı ile off-road dünyasının yenilikçi, Çinli, premium off-road SUV markası JAECOO, nitelikli yönetim yapısını daha da güçlendirmek adına yeni bir adım atarak sektörün deneyimli ismi Murat Ertuğrul’u kadrosuna dahil etti.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde İşletme alanında tamamlayan Murat Ertuğrul, 17 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe marka yönetimi, pazarlama, satış ve bayi yönetimi gibi alanlarda üstlendiği çeşitli yöneticilik görevleriyle ve tecrübesi ile şimdi JAECOO Türkiye’nin büyümesine katkı sağlamak için yönetim ekibine liderlik edecek. Bu atama ile JAECOO'nun Türkiye pazarındaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım atan marka için yeni bir dönemin kapıları açıldı. Murat Ertuğrul’un liderliğinde, JAECOO Türkiye’nin, yenilikçi stratejiler ve güçlü müşteri odaklı hizmetlerle sektördeki yerini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.