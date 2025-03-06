Dava, Kocaeli Adliyesi 3. İş Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Ancak basın mensuplarının druşmayı takip etmesine, avukatların talebi ve mahkeme heyetinin talimatıyla izin verilmedi. Adliye girişinde hem özel güvenlik hem de polis ekipleri görev yaptı.

Tartışmalı Tanık İfadeleri

Davanın ilk celsesine tanık olarak katılan Mehmet Açık, davacı Hüseyin Ergün’ün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile uzun yıllar çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Ben davacıdan önce EYT ile işten ayrıldım. 6 Şubat deprem çalışmalarından sonra Fatma Hanım ile araları bozuldu. Hüseyin Bey, başkanın seçimleri kazanmasında büyük emek harcadı. Gece-gündüz yanındaydı, sadece şoför olarak değil, pek çok konuda destek sağlıyordu. Mesai saatleri belli değildi."

Davalı tarafın tanıklarından Yasemin Gezer ise, belediye personeline yapılan giyim yardımları ve maaş ödemeleri hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Maaşlar bankadan yatırılmaktadır. Yemek ve servis imkanı yoktur. Giyim yardımı, belediye ile BEKAŞ arasındaki sözleşmeye dayanarak sağlanıyordu. Ancak BEKAŞ ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu destek kesilmiş olabilir."

Sendika Temsilcisi İşveren Tarafında Yer Aldı

Dava sırasında sendika temsilcisinin işverenden yana tavır alması dikkat çekti. Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, davacı Hüseyin Ergün'le ilgili şunları belirtti:

"1994 yılında belediyeye girdiğimde davacı çay ocağında çalışıyordu. 2019 yılında Fatma Kaplan Hürriyet belediye başkanı olunca tekrar makam şoförü olarak görev yaptı. Davacı aynı zamanda benim sendika üyemdir ve bana istifa etmek istediğini birkaç kez dile getirmiştir."

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından duruşmayı 18 Haziran 2025 tarihine erteledi. Dava süreci, sendikanın tavrı ve belediyedeki çalışma koşulları açısından kamuoyunda tartışma yaratmaya devam edecek.