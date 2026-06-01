Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla görevli personel dışındaki kişilerin belirlenen ormanlık alanlara girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Karar kapsamında yalnızca orman içleri değil, orman çevresinde piknik yapmak, mola vermek ve anız yakmak da yasaklandı.

Yetkililer, kurallara aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu ve Orman Kanunu hükümleri çerçevesinde idari ve cezai işlem uygulanacağını vurguladı.

Öte yandan, İzmir Valiliği tarafından hayata geçirilen Efeler Yolu Kültür Rotası’nın bazı etaplarının yasak kapsamındaki bölgelerden geçtiği hatırlatıldı. Bu güzergâhlarda yürüyüş yapmak isteyenlerin, profesyonel rehber eşliğinde hareket etmeleri ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine önceden bilgi vermeleri gerektiği ifade edildi.

Valilik, vatandaşlardan alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını isteyerek, özellikle sıcak hava ve kuvvetli rüzgârların etkili olduğu yaz döneminde yangın riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.