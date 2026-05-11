Operasyonda, eski Belediye Başkanı Tunç Soyer’in danışmanlarından Güven Eken’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların, “nitelikli dolandırıcılık” ve “güveni kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’un eski genel müdür yardımcısı, İZDOĞA A.Ş.’nin eski yönetim kurulu başkanı ve eski genel müdürü ile Kırveli Makine Mühendislik A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı ve temsilcisinin bulunduğu belirtildi. Hakkında daha önce tutuklama kararı bulunan İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’ya da dosya kapsamında gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

Soruşturmanın temelini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan iç denetim raporları ile Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlük iddialarının oluşturduğu ifade edildi. Savcılık kaynakları, belediye iştiraklerinde gerçekleştirilen bazı ihale ve mali işlemlerin mercek altına alındığını aktardı.

Öte yandan, daha önce ifadeye çağrılan şüphelilerin haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.