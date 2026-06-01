"Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil" diyen Özel, sokaktaki tepkinin olumsuz bir noktaya evrilmesinden endişe ettiklerini belirtti.

İşte Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkan önemli başlıklar:

Kurultay İçin 550’nin Üzerinde İmza Toplandı

Olağanüstü kurultay süreciyle ilgili delegelerden gelen imzalara değinen Özel, Kayseri delegesinin ilk imzayı verdiğini ve şu anki imza sayısının 550’nin biraz üzerinde olduğunu açı投. Milletvekillerinin henüz imza vermediğini ifade eden Özel, sürece dair şunları söyledi:

"Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır. Ama olabilecek en yüksek sayı ile kurultay ile ilgili başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Sandık sonucu olmaksızın partinin yönetilmesi doğru değil."

Özel ayrıca, hafta sonu Gümüşhane, Tokat ve Ürgüp'teki beldelerde yapılacak yerel seçimler öncesinde partilileri sandığa gitmeye ve protesto reflekslerinden uzak durarak CHP'ye oy vermeye davet etti.

"Hukukçular Net: Tedbir Kararı Kurultaya Engel Değil"

Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olası bir hukuki tedbir kararı veya tüzük engeli iddialarına yanıt veren Özel, Türkiye’nin önde gelen kamu hukukçularının ortak bir metne imza attıklarını belirtti. Hukukçuların, siyasi görüşleri ne olursa olsun "Tedbir kurultaya engel değildir, hatta tedbirle gelenlerin bir an önce kurultay yapmaktan başka görevi yoktur" fikrinde birleştiğini aktaran Özel, Anayasa Mahkemesi kararlarını hatırlatarak delegenin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı.

"Grup Başkanlığı Konusunda Tereddüt Yok"

Meclis grubunun toplanması ve Grup Başkanlığı yetkileri tartışmalarına da açıklık getiren Özel, Meclis iç yönetmeliğine göre hareket ettiklerini söyledi. Kendisinin 110 milletvekilinin açık desteğiyle yeniden seçildiğini ve Meclis Başkanlığı’nın da bu durumu tescil ettiğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

Genel merkezin başvurusu doğrultusunda resmi sitelerden "Genel Başkan" unvanı kaldırılmıştır.

Buna karşın "Grup Başkanı" unvanı Meclis sistemine tescillenerek yeniden işlenmiştir.

Grup toplantılarının yapılması için Genel Başkan'ın çağrısına ihtiyaç yoktur; grup kendi iradesiyle her zaman toplanabilir.

Genel Merkez Yönetimine "Tecrübesizlik" Eleştirisi

Grup Başkanının Genel Başkan’a bağlı olduğu ve çağrı yapılmadan toplanamayacağı yönündeki argümanları sert bir dille eleştiren Özgür Özel, geçmişteki SHP örneğini hatırlatarak parlamentonun bu tür durumları daha önce de deneyimlediğini ifade etti. Bu iddiaları ortaya atanların parlamento tarihini bilmediğini savunan Özel, "Bu yaklaşımlar, Meclis tecrübesi hiç olmayan ya da devamlılık problemi yaşayan, Meclis’i hiç bilmeyen bir heyetin açıklamalarıdır" dedi.

"Derin Devlet" Tartışmalarına Sert Tepki

Parti içindeki süreçlere devlet yapılarının müdahale ettiği yönündeki iddialar ve "devlet darbesi" nitelendirmelerine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Özel, bu tür yaklaşımları "tarihi bir talihsizlik" olarak değerlendirdi. Derin devlete meşruiyet ve kutsiyet atfeden bu tür monarşik tariflerin peşinden gidilmesini doğru bulmadığını belirten Özel, "Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zül sayarım" diyerek kapıyı kapattı.