İzmir'de 43 yıl kente hizmet veren tanzim satış mağazalarını İZMAR adıyla yeniden İzmirlilerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar, Menemen ve Gaziemir’de üç şubeyle hizmete açılacak mağazaların ilkini Karabağlar Bozyaka'da faaliyete geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 43 yıl hizmet veren tanzim satış mağazalarını İZMAR adıyla yeniden hayata geçirdi. Karabağlar Bozyaka’da açılan ilk şube, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın alışverişiyle hizmete başladı.

İZMAR, güvenilir gıda, süt, et, ekmek, su ve temel tüketim ürünlerini piyasa fiyatlarının yüzde 20-25 altında sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “5 bin liralık alışverişte vatandaşın bin 250 lirası cebinde kalacak. Üretici ve tüketici mağduriyetine karşı bu adımı attık” dedi.

İZTARIM bünyesinde işletilen mağazalarda 581 ürün yer alacak, Halkın Bakkalı şubeleri de İZMAR’a dönüşecek.

Tugay, “Halktan yana mecburen bu işe girdik. Amacımız kâr değil, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak” diyerek projenin İzmir geneline yayılacağını belirtti. İZMAR’lar, Halk Ekmek büfesi olarak da hizmet verecek.

Bu arada İZMAR'ın Menemen ve Gaziemir şubelerinin de yakında açılacağı öğrenildi.