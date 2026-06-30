Uygulama kapsamında verilen kart, Türkiye’ye yatırım yapan nitelikli yabancı yatırımcılar ile üst düzey yöneticilere süresiz çalışma hakkı ve ikamet kolaylığı sağlıyor.

Bakanlık bünyesindeki Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Turkuaz Kart Programı çerçevesinde gerçekleştirilen törende, Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar için sunduğu avantajlara dikkat çekildi. Programın temel amacı, nitelikli yabancı yatırımcıları ve uzman iş gücünü Türkiye’ye kazandırarak ülkenin ekonomik rekabet gücünü artırmak olarak öne çıkıyor.

Törenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, Türkiye’nin yatırım ortamına vurgu yaparak, "Güçlü ekonomisi, güvenli yatırım ortamı ve istikrarlı yapısıyla Türkiye, küresel yatırımların yükselen adresi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Nitelikli Yatırımın Yeni Rotası: Türkiye" vizyonuyla sürdürülen Turkuaz Kart Programı kapsamında bugüne kadar, Türkiye’ye yatırım yapan, ülkenin uluslararası alandaki tanıtımına katkı sunan yabancı yatırımcılar, üst düzey şirket yöneticileri ve farklı alanlarda başarı gösteren sporcular Turkuaz Kart sahibi oldu.

Turkuaz Kart, yabancı yatırımcı ve profesyonellere uzun vadeli çalışma ve ikamet imkânı sunarken, Türkiye’nin uluslararası yatırım çekme stratejisinin önemli araçlarından biri olarak değerlendiriliyor.