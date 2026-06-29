34 yıldır sürdürülen program kapsamında bu yıl da yeni mezunlar sektöre kazandırıldı. Genç mezunlar, teknik bilgi ve becerilerinin yanı sıra Toyota'nın çalışma kültürü ve temel değerleriyle de geleceğe hazırlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Toyota Teknik Eğitim Programı, öğrencilerin lise yıllarından itibaren meslek sahibi olmalarını desteklerken, otomotiv teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlayabilecek donanıma sahip teknik personelin yetişmesine de katkı yapıyor.

1992 yılından bu yana İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanan program, Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise 2007 yılından bu yana başarıyla sürdürülüyor.

Bu yıl 27 öğrenci daha mezun oldu

Toyota Türkiye'nin uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Toyota Teknik Eğitim Programı kapsamında bu yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 14, Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden ise 13 öğrenci mezun olarak otomotiv sektörüne ilk adımlarını attı.

Program kapsamında öğrenciler teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştirirken, Toyota'nın kalite anlayışı, Kaizen felsefesi, takım çalışması, disiplin ve müşteri odaklı yaklaşımını da eğitimlerinin bir parçası olarak benimsiyorlar. Mezunların önemli bir bölümü ise Toyota yetkili servislerinde ve otomotiv sektörünün farklı alanlarında istihdam edilerek meslek hayatlarına güçlü bir başlangıç yapıyorlar.

Elektrikli araçlar alanında öğretmenlere de eğitim verildi

Toyota Teknik Eğitim Programı, yalnızca öğrencilerin değil öğretmenlerin gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan 13 farklı ilden 20 öğretmene Toyota Türkiye ev sahipliğinde Temel ve İleri Seviye Elektrikli Araçlar Eğitimi verildi. Böylece öğretmenler, mobilite dünyasının yeni teknolojileri hakkında kapsamlı bilgi sahibi oldular.

Programı başarıyla tamamlayan öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen hizmet içi eğitim sertifikalarını almaya hak kazandılar. Edindikleri bilgi ve deneyimleri ise elektrikli araç teknolojileri alanındaki atölyelerde öğrencilerine aktararak geleceğin teknik insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacaklar.

T-TEP’te yeni dönem gelişim odaklı uygulamalarla başlıyor

Toyota Türkiye, T-TEP'in sürdürülebilir başarısını desteklemek amacıyla yeni dönem çalışmalarına da ara vermeden başladı. Bu kapsamda Adana'daki T-TEP sınıfına katılacak öğrencilerin belirlenmesi için mülakatlar gerçekleştirildi. Toyota yetkili servislerinden servis müdürleri ve mekanik formenlerin de yer aldığı değerlendirme süreciyle, programa katılacak yeni öğrencilerin seçim süreci tamamlandı.

Toyota Türkiye, yeni dönemde öğrencilerin gelişimini sınıf ortamının ötesine taşıyacak yeni uygulamaları da hayata geçirecek. Toyota Türkiye Eğitim Bölümü’nün çalışmalarıyla birlikte öğrencilerin gelişimi eğitim sürecinin her aşamasında desteklenecek. Bu kapsamda kariyer yolculuğu ve koçluk desteğinin yanı sıra Toyota yetkili servislerinde görev yapan uzmanların teknik bilgi ve bayi organizasyonuna ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaşacağı buluşmalar düzenlenecek. Ayrıca gerçekleştirilecek bayi ziyaretleriyle öğrencilerin staj öncesinde iş süreçlerini yerinde deneyimlemeleri sağlanacak.

34 yıldır aralıksız devam eden Toyota Teknik Eğitim Programı, bu yıl mezun olan 27 öğrencinin de katılımıyla bugüne kadar toplam 689 mezun vererek otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.