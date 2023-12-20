Satışı IVECO Bus Türkiye Yetkili Bayisi FSM Demirbaş tarafından gerçekleştirilen 10 adet CROSSWAY otobüs ile Balıkesir halkına büyük konfor ve kolaylık sağlayacak olan Balıkesir Belediyesi, otobüslerin kültür, sanat gezileri ile Sabiha Gökçen Havaalanı Balıkesir arasında yolcu taşımacılığından kullanılacağını belirtti.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı makamında ziyaret eden IVECO BUS Türkiye Yetkili Bayisi FSM Demirbaş ve IVECO Araç yetkilileri, yapmış oldukları bu iş birliğinden çok memnun olduklarını dile getirdi. IVECO Otobüs Asya Pasifik İş Birimi Başkanı ve Küresel Satış Sonrası Hizmetler Başkanı Marco Franza, Balıkesir'deki toplantıda şunları söyledi:

"IVECO Group’un bir parçası olan IVECO BUS, küresel çapta büyüme tutkumuzu şimdi Türkiye pazarına girerek bir kez daha ortaya koydu. Sahip olduğu teknik avantajlarla ile müşteri ihtiyaçlarının tam anlamda örtüşmesi neticesinde CROSSWAY kesinlikle en doğru karar diyebilirim. Balıkesir Belediyesi ile başladığımız Türkiye pazarı serüvenimize, IVECO BUS'un tüm ürün yelpazesi ile devam edeceğimize inanıyoruz. Pazarda yer alan farklı marka ve modellere göre sahip olduğu avantajlar sayesinde Türkiye'de her geçen gün daha da varlık gösterme kapasitesine sahip olan IVECO BUS, sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığıyla aynı zamanda gelecekte daha sürdürülebilir bir ulaşım hizmetine katkıda bulunacak sıfır emisyonlu araçlarını da yakın zamanda pazara sunacak. Türkiye pazarında da göreceğimiz bu geniş ürün yelpazesi ile IVECO BUS, şüphesiz en çok tercih edilen toplu taşıma çözümleri arasında yer alacak. Balıkesir Belediyesi'nin öncü olduğu bu satın alma sonrasında Türkiye'de daha fazla IVECO BUS satışı göreceğimize inanıyorum.''

Otobüslerin teslimi için Balıkesir Belediyesi tarafından düzenlenen törende IVECO Bus Yetkili Bayisi FSM Demirbaş Genel Koordinatörü Sedat Çınar Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a bir plaket hediye etti.

NEDEN CROSSWAY?

- Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve öğrenci taşımacılığında Avrupa'nın pazar lideri olması nedeniyle,

- Güvenilirliği yüksek olduğundan,

- Her türlü yol koşuluna uygun olması nedeniyle,

- İşletme maliyeti düşük olduğundan,

- Yakıt verimliliği yüksek olduğundan,

- Daha uzun servis aralıkları ile ayrıcalıklı olduğundan,

- Hem yolcu hem de sürücü açısından rahat ve konforlu olması nedeniyle,

- Uzun ömürlü IVECO FPT motora sahip olduğundan.