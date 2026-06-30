Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından basına mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi çalışmaları ve dijital ticaret, vize muafiyeti gibi konuların ele alındığını dile getirdi.

Bolat, Cascade sistemiyle çok girişli ve uzun süreli vize verilmesi konularında önemli bir ilerleme sağlandığını hatırlatarak, "Yine de Türkiye ile Avrupa Birliği arasında artan ticaret ilişkileri, turizm ilişkileri, eğitim işbirliği vize konularında Türkiye vatandaşları için, değerli vatandaşlarımız için vizesiz hayatı da gerekli kılmakta. Ama en azından vize alımının kolaylaşması en büyük isteğimiz" diye konuştu

Bolat, AB'nin son dönemde ABD ve Çin ile rekabetinde benimsediği içe kapanma ve korumacı ticaret politikalarını yakından takip ettiklerini vurguladı.

Sanayi Hızlandırma Yasası'nın da bu çerçevede gündeme gelen bir konu olduğuna dikkati çeken Bolat, "4 gün önce AB Komisyonu'nun aldığı kararda Türkiye ve Gümrük Birliği, 'Made in EU' konsepti içinde kabul edilmişti. Ancak bu çalışmada açıklığa kavuşturulması gereken hususlar var. Biz bunların AB Komisyonu'ndaki tartışmalarında ve alacağı kararda düzeltilmesini hararetle talep ettik ve bu konu üzerinde çok ciddi çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Bolat, Türkiye-AB Gümrük Birliği çalışması entegrasyonunun 30 yıldır yürürlükte olduğunu ve Türkiye'nin AB'ye aday ve tam üyelik için katılım müzakereleri yürüten ülke konumunda bulunduğunu söyledi.



"Türkiye-AB Gümrük Birliği'ne zarar verecek bir düzenleme olmaması için çok büyük bir diplomatik müzakere yürütüyoruz"

Bu müzakerelerin durmuş olmasına rağmen, Gümrük Birliği ile sanayiler arasında sağlanan büyük entegrasyonun serbest dolaşım ilkesini zedelememesi ve geriye götürmemesi gerektiğini bildirerek, "Aynı şekilde sanayilerimiz arasındaki tedarik zincirlerinin kopmasına yol açmamalı. Bütün gücümüzle, başta Cumhurbaşkanımızın temasları ve girişimleri, Bakanlık olarak bizim yürüttüğümüz müzakereler ve Dışişleri Bakanlığımızın çabalarıyla bu konularda Türkiye-AB Gümrük Birliği'ne zarar verecek bir düzenleme olmaması için çok büyük bir diplomatik müzakere yürütüyoruz ve mücadele veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye, büyüyen, gelişen, güçlü bir ülke"

Bolat, Türkiye'de son 23 yılda ulaştırma ve altyapı alanında devasa yatırımlar yapıldığına ve bu yatırımların stratejik önemde olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyanın en modern altyapılarına sahip ülkelerinden olduğunu söyledi.

Görüşmede, Körfez'deki savaşın alternatif koridorlara ihtiyacı artırdığını ve bu noktada Türkiye'nin önemli stratejik konumunun vurgulandığını aktaran Bolat, "Türkiye'nin bütün altyapılarıyla, Avrupa, Asya ve Afrika arasında mükemmel bir geçiş koridoru olduğunu değerlendirdik. Onlar da bu durumun farkında ve Türkiye'nin 23 yıl boyunca muazzam ilerlemesini takdirle karşılıyorlar. Türkiye, büyüyen, gelişen, güçlü bir ülke. Savunma alanında ordusuyla, savunma sanayisiyle Avrupa'nın savunma blokunda ve ittifakında Türkiye'ye çok önem verdiklerini de ifade ettiler. Son derece pozitif ve yapıcı bir atmosferde görüşmemizi tamamladık" şeklinde konuştu.