Konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan Avdagiç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yılında Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını rahmetle andı.

"ABD, Yüksek Bir El Açtı; Şimdi Masaya Oturtmaya Çalışıyor"

ABD Başkanı’nın 185 ülkeye yönelik açıkladığı yeni gümrük tarifelerini ve sonrasında aldığı 90 günlük erteleme kararını değerlendiren Avdagiç, “ABD Başkanı çok yüksek vergi oranları açıklayıp yüksek bir el açtı. Şimdi bu hamleyi doğru bir zemine oturtmaya çalışıyor. Bu süreçte belirlenmiş, net bir çerçeve çizmek mümkün değil. Bu nedenle Türkiye’nin de dinamik ve proaktif bir karşı politika geliştirmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin ilave bir ayrıcalık beklemek yerine, yüksek tarifelerden muaf kalmanın ve mevcut pozisyonunu korumanın öncelik olması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, Çin’in agresif fiyat politikalarının Türk ihracatçıları için tehdit oluşturabileceğine dikkat çekti.

"Yılda En Az 20 Milyar Dolarlık Doğrudan Yatırım Çekmeliyiz"

ABD’nin gümrük vergilerinde atacağı adımları yakından izlemek gerektiğini belirten Avdagiç, Türkiye’nin bu süreçte doğrudan yabancı yatırım çekmeye odaklanması gerektiğini söyledi. “Türkiye, yalnızca portföy yatırımlarına değil, sürdürülebilir doğrudan yatırımlara odaklanmalı. Gümrük vergileriyle şekillenecek yeni ekonomik düzende, yıllık en az 20 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı ülkemize çekebilecek bir ortam yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.

"Mevcut Stabil Konumumuzu Korumak İlk Hedefimiz Olmalı"

Trump döneminde çelik ve alüminyum gibi ürünlere uygulanan yüksek tarifeleri hatırlatan Avdagiç, ABD’nin dış ticarette vergi silahını aktif kullandığını ve bu nedenle Türkiye’nin de esnek ve temkinli bir tutum içinde olması gerektiğini ifade etti. “Görünmeyen vergi oranlarında hızlı değişikliklere açık bir sistemle karşı karşıyayız. Bu nedenle mevcut stabil konumumuzu korumak bizim için en rasyonel adım olacaktır” dedi.

İsrail’e Tepki: “Gazze’deki Zulüm Derhal Durmalı”

Meclis konuşmasında Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına da değinen Avdagiç, “İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü pervasız saldırganlığı bir insan olarak da İTO Başkanı olarak da şiddetle kınıyorum. Gazze, yeniden yıkıma uğradı. Barışın yeniden hâkim olması için İsrail’in bir an önce durdurulması gerekiyor” diye konuştu.

Vefa Mesajı: “Mehmet Yıldırım Kalıcı Bir İz Bıraktı”

1995-2005 yılları arasında İTO Başkanlığı yapan merhum Mehmet Yıldırım’ı da anan Avdagiç, “Mehmet Başkan, Odamıza ve İstanbul’a değer katan büyük hizmetlerde bulundu. Bu gök kubbe altında kalıcı bir iz bıraktı. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

"Boykot ve Tüketimi Durdurma Çağrılarına Karşıyız"

Son olarak, bazı kesimlerden gelen tüketimi durdurma ve boykot çağrılarına da değinen Avdagiç, “Şirketlerimizin politikanın malzemesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu ülkenin insanlarını yine bu ülkenin insanları üzerinden zarar görmeye iten çağrılara anlam veremiyoruz. Ekonomik mücadelemiz, devlet bilinciyle ve demokratik zeminde yürütülmelidir” açıklamasında bulundu.