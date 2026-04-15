B Ligi 2. Grup 3. hafta mücadelesi, Zürih’te bulunan Letzigrund Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda ev sahibi ekip etkili oldu.

İsviçre, 49. dakikada Aurélie Csillag’ın golüyle öne geçti. Milliler bu gole 52. dakikada Ebru Topçu ile hızlı cevap vererek skoru 1-1’e getirdi. Ancak maçın son bölümünde kontrolü yeniden eline alan İsviçre, 75. dakikada yine Csillag ve 80. dakikada Viola Calligaris’in golleriyle farkı açtı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Türkiye’de Selda Akgöz ve Başak İçinözbebek sarı kart gören isimler olurken, İsviçre’de Riola Xhemaili kart gören oyuncu oldu.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan’da Sinop’ta İsviçre’yi ağırlayarak rövanşı almaya çalışacak.