Güreşler, çeşitli boyda 295 pehlivanın katılımıyla beldede bulunan stadyumda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Final müsabakasında Feyzullah Aktürk ile karşı karşıya gelen İsmail Koç, rakibini yenerek 101. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende İsmail Koç’a kupası ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



Büyükmandıra’da geleneksel olarak düzenlenen organizasyon, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı.