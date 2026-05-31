Girişte ücret ödeyerek içeri giren binlerce araç, dar yollar ve yetersiz koordinasyon nedeniyle otopark çıkışlarında sıkıştı. Saatlerce trafikte kalan vatandaşlar, duruma hiçbir müdahalede bulunulmamasına tepki göstererek yaşananları "rezillik" olarak nitelendirdi.

Öyle ki, uzun süre araç kuyruğunun erimesini beklemekten yorulan bazı vatandaşlar, otopark çıkışlarına kamp sandalyelerini atarak yakınlarının arabayla kuyruktan kurtulmasını yol kenarında bekledi.

"Girişte Parayı Alıyorlar Ama İçeride Yönetim Yok"

Saatlerdir ormandan çıkmayı bekleyen ve duruma isyan eden bir vatandaş, alandaki denetimsizlikten ve yetkililerin ilgisizliğinden şu sözlerle dert yandı:

"Saat 19.10’dan beri burada, aynı noktada bekliyoruz. İçeri girerken 225 TL ücret almayı biliyorlar ama içeride hiçbir yönetim yok. Güvenlik görevlileri ellerinde telefonla oynuyor. Gün boyu ne bir kontrol ne bir güvenlik önlemi gördük. İlerideki yollar kilitlenmiş, millet küçücük bir alanda mahsur kaldı. Ormanın iç kısımlarına doğru ilerlemek de imkansız. İnsan gün içinde buraya bir görevli gönderir, trafiği açar, bir kontrol eder."

Bayram tatilinin son günlerinde dinlenmek ve stres atmak için doğaya çıkan İstanbullular, organizasyon ve altyapı eksikliği nedeniyle ormardan sinir krizi eşiğinde ayrılmak zorunda kaldı. Vatandaşlar, benzer yoğunluk dönemlerinde giriş-çıkışların daha profesyonel bir şekilde yönetilmesi için yetkilileri göreve çağırıyor.