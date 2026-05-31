Nakit promosyonların yanı sıra faizsiz kredi, ek bonuslar ve fatura destekleriyle zenginleştirilen toplam avantaj paketleri 82.500 TL seviyelerine kadar ulaştı.

Maaşını taşımayı düşünen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar için Mayıs 2026dönemi itibarıyla geçerli olan en güncel banka promosyonlarını derledik.

Promosyonda "3 Yıl Şartı" ve Cayma Hakkı Nasıl İşliyor?

Emeklilerin bu yüksek tutarlı avantajlardan yararlanabilmesi için maaşlarını seçtikleri bankadan 3 yıl (36 ay) boyuncaalacağına dair taahhüt vermesi gerekiyor. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden veya doğrudan ilgili bankanın şubelerinden/mobil uygulamalarından kolayca yapılabiliyor.

Önemli Not (Cayma Bedeli): Mevcut bankasındaki 3 yıllık taahhüt süresi dolmayan emekliler de daha cazip bir teklif gördüklerinde banka değiştirebilirler. Bu durumda taahhüdün bozulan kısmına ait (kalan süreye oranla) cayma bedeli eski bankaya iade edilir ve yeni bankaya geçiş yapılarak güncel promosyondan faydalanılabilir.

Banka Banka Güncel Emekli Promosyon Paketleri

Bankaların sunduğu net nakit promosyonlar ve ek ödüllerle genişleyen toplam paketler şu şekilde:

1. Akbank

Listenin en agresif paketlerinden birini sunan Akbank, 82.500 TL’ye varan toplam fayda paketiyle öne çıkıyor.

Net Nakit Promosyon: Maaşa göre 8.250 TL ile 20.000 TL arasında.

Ek Avantajlar: 50.000 TL'ye kadar %0 faizli ve 6 ay vadeli kredi imkânı, ilk 5 otomatik fatura talimatına toplam 2.500 TL ek ödül.

Emekli Yakını Getirme: Davet koduyla getirilen her emekli yakını için toplamda 10.000 TL'ye varan ek kazanç.

2. Türkiye Finans

Toplam Avantaj: 32.000 TL'ye varan paket.

Detaylar: 27.000 TL'ye varan nakit promosyon ve bonus ödüllerine ek olarak, bankaya kazandırılan emekli yakınları için 5.000 TL'ye varan ek nakit ödül.

3. ING

Toplam Avantaj: 32.000 TL'ye varan promosyon.

Detaylar: Herhangi bir ek koşul aramaksızın maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan net nakit ödeme yapılıyor. Belirlenen ek koşulların yerine getirilmesi durumunda bu tutar 32.000 TL'ye ulaşıyor.

4. Yapı Kredi

Net Nakit Promosyon: SGK taahhüdü veren tüm emekli müşterilerine ek koşulsuz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon seçeneği sunuyor.

5. Kuveyt Türk

Toplam Avantaj: 27.500 TL'ye varan ödeme.

Detaylar: Doğrudan maaş taşıma karşılığında 24.000 TL'ye varan promosyon, ek kriterlerin tamamlanmasıyla birlikte 27.500 TL'ye yükseliyor.

6. DenizBank

Toplam Avantaj: 27.000 TL'ye varan nakit ödül.

Detaylar: 12.000 TL'ye varan standart promosyona ek olarak; KMH (Kredili Mevduat Hesabı) açılışı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarıyla 15.000 TL ilave promosyon.

7. Garanti BBVA

Toplam Avantaj: 25.000 TL'ye varan paket.

Detaylar: 15.000 TL'ye varan net nakit promosyonun yanında; Bonus Kart/Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus, Avans Hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere 10.000 TL ek bonus.

8. TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Toplam Avantaj: 21.000 TL'ye varan nakit ödeme.

Detaylar: 12.000 TL'ye varan ana promosyon tutarına ek olarak, bankanın sunduğu yan şartların yerine getirilmesiyle 9.000 TL ek promosyon.

9. QNB

Net Nakit Promosyon: Maaş dilimlerine göre baremli ödeme yapıyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için 20.000 TL'ye varan net promosyon hakkı tanınıyor.

Kamu Bankalarında Son Durum Ne?

Kamu bankaları da rekabette standart nakit promosyonların yanı sıra zenginleştirilmiş ürün paketleriyle yer alıyor.