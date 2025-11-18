İstanbul’da su fiyatlarına yönelik her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına göre yapılan düzenli zam uygulaması devam edecek. İBB Meclisi’nde gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu toplantısında, hizmet bedellerine yapılan artışlar ve 2026 yılı tarifeleri oylanarak kabul edildi.

Toplantı, Saraçhane’deki başkanlık binasında İBB Meclisi 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlığında düzenlendi. Oturumda İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, kurumun 2025 faaliyet raporu ile 2026 yılı bütçe ve tarife tekliflerini sundu.

Kapama–Açma Ücretine Yüzde 34 Zam

Kabul edilen yeni tarifelere göre

Su kapama-açma bedeli 379 TL’den yüzde 34 artışla 507 TL’ye ,

Vidanjör hizmeti 929 TL’den yüzde 94,5 zamla 1.807 TL’ye ,

Yapı proje inceleme ücreti 881 TL’den 1.019 TL’ye ,

Şebeke proje inceleme ve onay bedeli 8.299 TL’den 9.664 TL’ye ,

Röleve proje inceleme ve onay ücreti 16.968 TL’den 19.850 TL’ye yükseltildi.

Yeni tarife 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Her Ay Zam Uygulaması 2026’da da Sürecek

Mecliste kabul edilen düzenlemeye göre İstanbul’da suya yapılan aylık zam uygulaması yeni bir karar alınana kadar devam edecek. Aylık artış, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ortalaması üzerinden belirlenecek.

İSKİ: “2026 Bütçesi 99 Milyar TL”

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, 2026 yılı için belirlenen bütçeyi şu sözlerle açıkladı:

99 milyar TL gider bütçesi,

94 milyar TL gelir bütçesi,

5 milyar TL finansman ihtiyacı.

Doğan, gelirlerin yüzde 82’sinin su satışlarından elde edildiğini, giderlerin ise yüzde 43’ünün sermaye yatırımlarına ayrıldığını belirtti. 2025 yılı yatırım harcamalarının 37 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

AK Parti’den “6 Yılda 16 Zam” Eleştirisi

Görüşmelerde söz alan İBB AK Parti Grup Üyesi Abdulkadir Altınhan, mevcut yönetimi suya fahiş zam yapmakla eleştirdi. Altınhan, şu ifadeleri kullandı:

“6 yılda suya 16 defa zam yapıldı.”

“Bir zamanlar 4 TL’nin pahalı olduğunu söylüyordunuz, bugün metreküp fiyatı 46 TL.”

“Benzin ve dolar artışı bahane edildi ama su zammı bu oranların çok üzerine çıktı.”

“Enerji giderlerinin bütçedeki payı yıllardır yüzde 10–20 aralığında, bu zamların gerekçesi olamaz.”

Altınhan ayrıca İstanbul’da yılda 230 milyon metreküp suyun boşa aktığını belirterek yatırımların yetersiz olduğunu savundu.

Teklif Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

İSKİ’nin 2026 yılı hizmet tarifeleri ve aylık zam uygulaması, 124 kabul, 64 ret oyuyla Meclis’ten geçti.