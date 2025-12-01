Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı Görevden Ayrıldı

1 Mart 2023’te yayın hayatına başlayan Sözcü TV’nin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, sabah saatlerinde çalışanlara gönderdiği mesajla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Çakmakçı mesajında, zor koşullar altında gazetecilik yaptıklarını belirterek çalışma arkadaşlarına teşekkür etti:

“Bağımsız gazeteciliğin bu kadar zor olduğu bir dönemde hepiniz parladınız. Sizinle çalışmak bir onurdu. Bugün itibariyle görevimden ayrılıyorum. Yolun sonuna geldik ama yolculuk başka yerlerde devam edecek.”

Kanalda Peş Peşe İşten Çıkarmalar

Çakmakçı’nın ayrılığının hemen ardından 14 çalışanın daha iş akdinin sonlandırıldığı ortaya çıktı. İşten çıkarılanlar arasında kanalın koordinasyon, haber ve yayın ekiplerinden önemli isimler bulunuyor.

İşten çıkarılan bazı isimler şöyle:

Haber Müdürü Emel Okaygün

Sunucu Gülşah İnce

Haber Müdürü Dora Mengüç

İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin

Muhabirler Ozan Kelleci , Fırat Fıstık , Meral Danyıldız , Mehmet Bal

Editör Serkan Alan

Kameraman Onurcan Kankal

Genel Müdür Asistanı Deniz Akbulut

Çalışanlardan Art Arda Açıklamalar

İşten çıkarılan gazeteciler sosyal medya üzerinden süreci değerlendirdi.

Gülşah İnce:

“Yönetim değişikliği nedeniyle yollar ayrıldı. 15:00’teki yayınım iptal edildi.”

Fırat Fıstık:

“2 yıldır emek verdiğim Sözcü TV’den yönetim değişikliği nedeniyle 14 arkadaşımla beraber çıkarıldım. Gazeteciliğe devam edeceğiz.”

Meral Danyıldız:

“Sabah haber yapmak için geldim, İK arayıp işten çıkarıldığımı söyledi. Nedenini hâlâ bilmiyoruz.”

Dora Mengüç:

“Gerekçe sunulmadan işten çıkarıldım. Vicdanlı habercilik yapmaya devam edeceğim.”

Yılmaz Özdil İddiası: İşten Çıkarmaların Arkasında O Mu Var?

bianet’te yer alan habere göre Sözcü TV’deki toplu işten çıkarmaların arkasında, gazeteci Yılmaz Özdil’in kanalda üst düzey göreve getirileceği iddiası bulunuyor.

Özdil’in Sözcü TV’nin başına geçeceği ve yeni yönetimle birlikte kadroda kapsamlı bir değişikliğe gidildiği öne sürülüyor. Kanal yönetimi ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Sözcü TV’de Yeni Dönem Başlıyor

1 Aralık itibarıyla yeni yönetimin göreve başlayacağı belirtilirken, kanaldaki değişimin önümüzdeki günlerde daha da belirginleşmesi bekleniyor. İşten çıkarmalar, medya sektöründe geniş yankı uyandırdı.