Durumu cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaşan bazı vatandaşlar, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

Konuya ilişkin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) açıklama geldi. İSKİ, suyun kirli görünmesine neden olan durumun “geçici bulanıklık” olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle bu hattı kullanan abonelerimizin su renginde kısa süreli bulanıklık oluşmuştur. Ekiplerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini sürdürmektedir. Su kalitesinin en kısa sürede normale dönmesi beklenmektedir. Oluşan bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımamaktadır.”

Vatandaşlar ise su kesintilerinin uzun sürmesi ve sonrasında yaşanan bulanıklık sorununun tekrarlanmaması için daha kalıcı çözümler talep ediyor. İstanbul genelinde suyla ilgili çalışma ve altyapı güncellemelerinin devam ettiği öğrenildi.