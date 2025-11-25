İddianamede İmamoğlu İçin 2 Bin 352 Yıla Kadar Hapis Talebi

Hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu “örgüt yöneticisi” olarak gösterildi ve 142 ayrı eylemden toplam 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dosya avukatlarından Hüseyin Ersöz, kararla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda ‘İBB Davası’ olarak bilinen soruşturmada hazırlanan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu. Mahkeme iddianameyi kabul etti ancak tensip zaptı henüz düzenlenmedi. Duruşma tarihi ve tutukluluk incelemesine ilişkin kararlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.”

Soruşturma Nasıl Başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 105’i tutuklu olmak üzere toplam 402 şüpheli hakkında yürüttüğü geniş kapsamlı İBB soruşturmasını geçtiğimiz haftalarda tamamlamış ve dosyayı mahkemeye göndermişti.

Savcılık iddianamesinde, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana bir “sistem” oluşturduğu iddia edilirken, bu yapının onun İBB Başkanlığı ve CHP içerisindeki etkinliği üzerinde belirleyici rol oynadığı ileri sürüldü.

Savcılığın Öne Sürdüğü Suçlamalar

İddianamede, aralarında iş insanları ve eski belediye yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında şu suçlamalar yer aldı:

Suç örgütü kurmak

Suç örgütünü yönetmek

Rüşvet almak

Rüşvet vermek

Örgüte yardım etmek

Savcılık, iddia edilen yapıyı tarif ederken iddianamede dört kez “ahtapotun kolları gibi” benzetmesine yer verdi.

Siyasi Süreçlere Dair İddialar da Yer Aldı

İddianamede dikkat çeken başka bir bölüm ise CHP içi siyasete ilişkin değerlendirmeler oldu. Savcılık;

Özgür Özel’in genel başkanlığa yükselişinde,

Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetiminden uzaklaşmasında

İmamoğlu’nun etkili olduğu iddiasını dosyaya ekledi. Ayrıca, CHP yönetiminin “suç gelirlerini kullandığı ve tüm süreçlerden haberdar olduğu” öne sürüldü.

Gizli Tanıklar ve Etkin Pişmanlık

İddianamede toplam 15 gizli tanığın beyanı bulunurken, 76 kişi de etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade verdi.

Mahkeme, tensip zaptı ve ilk duruşma tarihini önümüzdeki günlerde açıklayacak.